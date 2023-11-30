離奇殺父弒母案 王忠義夫婦無罪確定

王忠義被控殺母部分判決無罪。 （資料照）

2023/11/30 05:30

過失致死罪不受理 由檢察官另行依法處理

〔記者張瑞楨／台中報導〕南投縣「最離奇殺父弒母疑案」王忠義、陳麗雅夫妻被控殺害父母親，高等法院台中分院昨天更三審判決，王忠義被控殺母部分仍判決無罪，此案歷經約八年共八次審理，依刑事妥速審判法規定，被控殺母部分判刑確定，至於過失致死罪則不受理，應由檢察官另行依法處理。

此案八次審理如下，南投地院二○一六年一審認為，無法證明王父是因外力造成而死亡，殺父部分判決王忠義與妻子陳麗雅皆無罪，殺母部分，認定王忠義強壓王母入水而死亡，依殺人罪判處王忠義無期徒刑，但無證據顯示陳麗雅知情共謀而判決無罪；高等法院台中分院二○一七年二審大逆轉，陳麗雅維持無罪，此部分判決確定，王忠義殺母部分，因法醫認定王母遺體出血傷痕是溺水時掙扎導致，無證據顯示是被王忠義強壓入水，改判王忠義無罪，最高法院二○一九年認為王母死因未釐清而發回更審。

請繼續往下閱讀...

到了高等法院台中分院二○二二年更二審，法官認為，王忠義帶王母到河床上，任由王母自行找地方如廁，導致王母落水死亡，雖無充足證據證明王忠義將母親推入河流，或壓到水中溺死，但王顯然沒有善盡對母親的保護義務，變更殺害直系尊親屬的起訴罪名，改依過失致死罪判刑一年二月。

最高法院又於今年六月發回更審，理由是高等法院台中分院審認的事實，與檢察官起訴的事實，兩者是否同一或共同，沒有詳細調查釐清與論述。

高等法院台中分院更三審昨天判決，王忠義被指控殺母部分，仍判決無罪，另因刑事妥速審判法規定，這部分判決確定，至於過失致死罪部分，最高法院已撤銷一年二月判決，這部分由檢方另行處理。

根據南投地檢署起訴指控，王忠義夫妻因積欠債務，於二○一四年五月卅一日，把生病住院父親載到南投縣仁愛鄉中原橋，王父在此地失蹤，隔年發現時已成為枯骨，這對夫妻涉嫌殺父詐領保險金；至於殺母部分，檢方指控王忠義先為母親投保，同年十月五日載母親到河邊戲水，將母親淹死詐領保險金。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法