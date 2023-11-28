詐騙投資吸金7年 檢聲請沒收不法所得15億元

億鑫環球公司違法吸金18億元，台中地檢署昨日偵結起訴李姓負責人等10人。（記者陳建志攝）

2023/11/28 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕億鑫環球策略有限公司從二○一五年至二○二二年間，以取得香港百麗集團授權為名，違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」二檔基金，非法吸金詐騙金額逾十八億元，台中地檢署接獲民眾報案進行偵辦，查獲負責人李秉宸等十名共犯，並查扣李男等人的不動產及名下帳戶約一．七億元，昨天依違反銀行法等罪嫌對李男等人提起公訴，並聲請宣告沒收不法所得共十五億餘元。

台中地檢署檢察官吳昇峰、賴謝銓指揮偵辦億鑫環球公司違法吸金，查出負責人李秉宸（五十一歲）等人，佯稱與香港百麗金融集團為關係企業，經香港百麗集團推薦，向投資人強調「百麗穩健增值型」方案是投資代墊積極型客戶保證金的穩健型商品，讓積極型客戶運用較大的槓桿操作外匯，其中一年期獲利十．二％、二年期獲利十一％、三年期獲利十二％。

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佯稱與貝克漢投資酒莊

另外，「安柏環球佳釀」方案則是投資環球酒業板塊、精品葡萄酒、一級酒莊酒品及葡萄酒區塊鏈平台等，並佯稱包括貝克漢、姚明、劉嘉玲、趙薇等名人都有投資，每半年一期，獲利九．五％至十三．五％，且由香港、澳洲金融機關監管風險低，使受害投資人深信「可保本、穩健獲利」，投入高額資金。

檢方調查，李男等人從二○一五年至二○二二年、七年間違法吸金逾十八億元，因有民眾察覺受騙報案而查獲，並查扣李男等人的不動產及名下帳戶約一．七億元，檢方偵結後，認為李男等十人涉嫌違反銀行法的非法經營收受存款業務等罪嫌明確，昨天提起公訴，並向法院聲請宣告沒收不法所得共十五億餘元。

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