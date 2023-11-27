食用河豚1死8中毒》比氰化鈉毒千倍 河豚毒無解毒劑

南投縣政府衛生局人員與警方到場查扣吃剩的食餘，以及河豚的肉臟、魚皮，送交食藥署檢驗。（仁愛分局提供）

2023/11/27 05:30

〔記者佟振國、林惠琴／綜合報導〕南投縣仁愛鄉驚傳九位民眾食用河豚後中毒，釀成一死八送醫，台中榮總埔里分院醫師林青沅表示，河豚血液、內臟等含有神經毒，中毒輕者手腳麻痺，嚴重恐產生全身肌肉麻痺、橫隔膜無力導致呼吸、心臟衰竭致死，也因目前無解毒劑，民眾最好別冒險。

衛福部食藥署副署長林金富表示，該署收到吃剩河豚檢體後，將以最快速度執行檢驗，釐清河豚品種與毒素。若貨源涉違法也不排除開罰。

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河豚肉質鮮美，但民眾食用不慎中毒事件也時有所聞，南投縣衛生局表示，河豚毒素屬於神經毒素，毒性相當於氰化鈉的一千倍以上。

尤其河豚毒素對於加熱很安定，須以二百廿度加熱三、四小時才能完全破壞，但一般民眾家常料理不會以如此高溫及長時間加熱處理，因此烹煮後仍有可能造成中毒。

毒素10分鐘發作 抑制中樞神經

民眾若不小心吃進河豚毒素，潛伏期短，約十至四十五分鐘即有症狀，會抑制人體中樞神經，造成運動神經障礙，例如咽喉肌肉麻痺和自律神經無法正常活動，造成嘔吐、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等，若不及時送醫，最終會因神經喪失功能導致呼吸停止而死亡。

南投縣仁愛鄉清境地區9位民眾食用河豚後中毒，其中負責處理烹煮河豚肉的洪姓業者不幸死亡，小吃店兼住家已拉起封鎖線。（記者佟振國攝）

國內歷年河豚中毒案例

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