為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

食用河豚1死8中毒》比氰化鈉毒千倍 河豚毒無解毒劑

南投縣政府衛生局人員與警方到場查扣吃剩的食餘，以及河豚的肉臟、魚皮，送交食藥署檢驗。（仁愛分局提供）

南投縣政府衛生局人員與警方到場查扣吃剩的食餘，以及河豚的肉臟、魚皮，送交食藥署檢驗。（仁愛分局提供）

2023/11/27 05:30

〔記者佟振國、林惠琴／綜合報導〕南投縣仁愛鄉驚傳九位民眾食用河豚後中毒，釀成一死八送醫，台中榮總埔里分院醫師林青沅表示，河豚血液、內臟等含有神經毒，中毒輕者手腳麻痺，嚴重恐產生全身肌肉麻痺、橫隔膜無力導致呼吸、心臟衰竭致死，也因目前無解毒劑，民眾最好別冒險。

衛福部食藥署副署長林金富表示，該署收到吃剩河豚檢體後，將以最快速度執行檢驗，釐清河豚品種與毒素。若貨源涉違法也不排除開罰。

河豚肉質鮮美，但民眾食用不慎中毒事件也時有所聞，南投縣衛生局表示，河豚毒素屬於神經毒素，毒性相當於氰化鈉的一千倍以上。

尤其河豚毒素對於加熱很安定，須以二百廿度加熱三、四小時才能完全破壞，但一般民眾家常料理不會以如此高溫及長時間加熱處理，因此烹煮後仍有可能造成中毒。

毒素10分鐘發作 抑制中樞神經

民眾若不小心吃進河豚毒素，潛伏期短，約十至四十五分鐘即有症狀，會抑制人體中樞神經，造成運動神經障礙，例如咽喉肌肉麻痺和自律神經無法正常活動，造成嘔吐、四肢抽搐、呼吸困難、血壓下降和意識消失等，若不及時送醫，最終會因神經喪失功能導致呼吸停止而死亡。

南投縣仁愛鄉清境地區9位民眾食用河豚後中毒，其中負責處理烹煮河豚肉的洪姓業者不幸死亡，小吃店兼住家已拉起封鎖線。（記者佟振國攝）

南投縣仁愛鄉清境地區9位民眾食用河豚後中毒，其中負責處理烹煮河豚肉的洪姓業者不幸死亡，小吃店兼住家已拉起封鎖線。（記者佟振國攝）

國內歷年河豚中毒案例

國內歷年河豚中毒案例

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播