放柵欄關違停車 加油站長判刑

李姓駕駛疑似沒看到「車輛請勿進入」告示牌，在加油站違停，莊姓加油站長因此不滿，放下鐵柵欄，反被告妨害自由，南院審理後，判莊男三個月徒刑。 （記者王捷攝）

2023/11/26 05:30

洗車場出口放勿停告示牌

〔記者王捷／台南報導〕台南市李姓男子開車疑因沒看到「車輛請勿進入」告示牌，在加油站違停，讓妻子去上廁所，引發莊姓加油站長不滿而放下鐵柵欄，不讓李姓夫妻離開；台南地院依妨害自由罪將莊男判處三月徒刑，可易科罰金九萬元。

夫停車 讓尿急妻上廁所

今年二月，李妻急著上廁所，經過加油站時，李男將車停在加油站的洗車場出口，莊男不滿李姓夫妻忽視告示牌，遂對加油站員工說，把門關起來，不要讓這輛車走，接著加油站的活動鐵柵欄即關閉，李姓夫妻憤而報警處理。

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站長主張攔車是保全證據

莊男在法庭辯稱，他關閉鐵柵欄是因為李男無視加油站的規定，侵入私人財產，莊男並引用過去的行政法院判決，主張李姓夫妻是侵入私人產業、妨礙加油站業務，應是對方觸犯強制罪、侵入住宅罪，他把李姓夫妻限制在該處以保全證據。

台南地院不採認莊男辯詞，認為加油站旁設置的廁所，是可供人自由進出使用的公開場所，並非有隱私權保護必要的「民宅」，李姓大妻並未侵入「民宅」或其附連圍繞土地，不構成侵入住居罪。

過程未見勸阻 反觸強制罪

法官指出，即使李姓夫妻忽視告示而駛入，但過程中未見莊男勸阻他們不要進入，而是以強暴手段強制阻止李姓夫妻離去，並非蒐證或保全證據的必要做法，因此判莊男犯強制罪，判處三月徒刑。可上訴。

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