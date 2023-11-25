員警用槍 菜鳥比老鳥大膽

根據警政署統計，今年1到9月員警用槍88件，去年則共有125件。（資料照）

2023/11/25 05:30

〔記者鍾麗華／台北報導〕警政署今年在警政統計中，新增各警察機關的用槍案件統計，今年一到十月共有九十五件、一一九名員警於執勤時用槍，共造成一人死亡、十人受傷，其中二人是警方；其中執行盤查為四十一件、占四十三．一％，刑事偵查四十件、占四十二．二％，且年輕員警用槍比資深員警比率高。

立法院院會去年九月三讀修正通過「警械使用條例」，明定員警面臨嫌犯持有致命性武器或攻擊意圖等四種情境，若認為將危及自身生命身體，得使用槍械逕行射擊；若致人傷亡而面臨訴訟，所屬機關應提供涉訟輔導。

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警政署統計，今年一到十月員警於執勤時用槍，共造成十一人傷亡，其中員警受傷二人、犯罪嫌疑人受傷六人、死亡一人，第三人受傷二人。

執勤用槍 攔檢盤查多於拒捕

一至十月執勤用槍共計九十五件、一一九人，以執行攔檢、盤查遭嫌犯駕車衝撞為四十一件、占四十三．一％最多，執行刑事偵查時嫌犯拒捕、脫逃為四十件、占四十二．二％居次，處理聚眾滋事案件為了制止危害擴大等事故處理為十四件、占十四．七％。

用槍現場的服勤人數上，以雙警共同服勤三十一件、占三十二．六％，九人以上專案工作二十一件、占廿二．一％次之，三人服勤十二件、占十二．六三％。

員警年齡方面，以廿六歲至卅歲的卅三人、占廿七．七％最多，廿歲至廿五歲十二人、占十．一％，卅一歲至卅五歲十九人，占十五．九％，卅六歲至四十歲十八人、占十五．一％。警政署分析，員警用槍年齡層集中於廿歲至卅五歲間，可能是第一線服勤以年輕員警居多，資深員警工作經驗豐富，用槍較為謹慎。

警政署說明，為使員警正確且合法用槍，減輕執勤負擔，已律定員警若僅是單純對空鳴槍、未造成傷亡或財損，只須將經過詳載於工作紀錄簿，代替書面的職務報告，以減少員警用槍顧慮。

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