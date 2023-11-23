收錢當億圓富主嫌傳令 雄二監主任管理員撤職

億圓富吸金案主嫌周瑞慶（圖中），羈押雄 二監時還行賄監獄主任管理員。 （資料照）

2023/11/23 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕高雄第二監獄主任管理員吳孟釗，二○一九年起按月收受億圓富吸金案主謀周瑞慶賄賂，前後共一三一萬餘元，還拿走價值十六萬多元的高檔安全帽與手機，藉以關照並幫忙夾帶信件給周的手下駱玉珊。刑事部分現由橋頭地院依收賄罪審理；行政部分，懲戒法院日前判吳撤職，停止任用兩年。

刑事部分 依收賄罪審理

周瑞慶涉吸金四十一億元（判刑十四年確定），二○二○年被羈押在與雄二監同址的高雄看守所，趁接見機會請倪姓律師聯繫友人購置價值七萬九六○○元的高檔安全帽兩頂與八萬七八○○元的高價手機兩支，再請管理舍房的吳孟釗前往領取；吳還按月收取四萬元至八萬五千元不等的現金，除關照周瑞慶，另私下替他與手下駱玉珊傳送信件與錄音筆 ，前後共收了一三一萬兩千元。

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橋頭地檢署獲報周瑞慶羈押還能對外遙控，調查確認吳孟釗涉案，向法院聲押獲准，橋檢二○二三年五月八日以收賄罪起訴，橋院諭令十萬元交保，法務部另移請懲戒法院審理。

懲戒法院一審指出，吳孟釗身為監所主任管理員，職司管理監所的安全與秩序，竟為一己之私利，收賄一四七萬九四○○元，替受羈押的周瑞慶傳遞訊息，破壞監所秩序至為嚴重，惟考量犯後坦承違失，並繳回犯罪所得，評議後判撤職，停止任用公務員兩年，可上訴。

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