警開單遭調職 分局長：錯誤率太高

2023/11/23 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕岡山警分局交通分隊賴姓員警上網指控，聲稱自己每天努力上班找違規，今年就已開了兩至三千張罰單，結果開單開到長官的朋友，害他被迫調職；岡山警分局長陳柏彰昨天親上火線，直指賴員開單錯誤率太高，比其他同仁的被申訴率多達六十六倍，已達擾民程度。

否認霸凌 指交通執法專業度不足

賴姓員警廿一日在臉書具名發文指控，聲稱自己領的是國家的薪水，不能辜負國家百姓的期望，每天努力的上班找違規、舉發，保障用路人的行車安全，光今年就已開出兩至三千張罰單，結果不小心開到「長官朋友」，他拒絕關說，結果不但被抹黑，還被分局調職。

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岡山警分局長陳柏彰昨天拿出數據佐證，證明分局不但沒有霸凌賴員，還替賴員「擦了很多屁股」。陳柏彰指出，賴員今年迄今的製單數，總共為九○九件，並不是他宣稱的二千至三千件，且賴員的被申訴件數為卅件，被申訴率為百分之三．三，但岡山交通分隊其餘同仁製單件數共為四千八百廿件，被申訴件數為十件，被申訴率百分之○．二。

陳柏彰說，賴員的被申訴率相較其他交通專業員警告發單，被申訴率高達六十六倍，此外，賴開錯罰單被民眾申請成功撤單率，也比其他同仁高達十六倍，可見交通執法專業度明顯不足，更已造成擾民，將依規定報請市警局進行調查。

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