自由日日shoot》跑3千公尺測驗也要作弊 資深前輩：當消防員能稱職?

消防特考班的救助訓練，將來都是分發後會用到的技能。 （資料照，消訓中心提供記，圖中人物非新聞當事人）

2023/11/22 05:30

〔記者謝介裕／南投報導〕消防人員可說是公務員中的「特種部隊」，經常是水裡來、火裡去，一名資深消防員說，消防人員平時都要定期接受救災、減災、防災的技能與學科知識訓練，且必須具備良好體能，是對自己與他人安全的保障，若連消訓中心最基本的三千公尺跑步結訓測驗，都要靠舞弊過關，日後分發如何當個稱職的消防員？

消防署消防訓練中心（簡稱消訓中心），傳出特一班及特二班有十名學員在結訓測驗三千公尺跑步項目「動手腳」，掩護沒在合格秒數內的學員過關。

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落實訓練也是保命之道

南投縣消防人員表示，以南投縣來說，十三鄉鎮市設有二十二個消防分隊，因縣內山高水深的地理環境特性，除了一般火場、溺水、車禍等救災技能與體能訓練外，還有山訓、水訓，以及入冬後因應玉山、合歡山等高山下雪環境所做的雪季訓練，且都必須以體能作為最基本的基礎。因此縣內各消防分隊每月均會就學科、體能與技能等三方面安排訓練，消防局更是每半年就會針對各分隊訓練情況進行成果檢測，並列入考績評比項目之一，希望藉此落實各項訓練工作，除提升救災效能，也能避免消防員救災傷亡意外事故發生。

消防人員強調，縣內因有玉山與合歡山兩座深受山友喜愛的山脈，所以登山意外事故也較一般縣市多，單是近一個月就發生十餘起，若服勤人員當初在消防特考班結訓測驗中，不是憑著真本事通過測驗，早就因無法勝任艱鉅的勤務而被淘汰了。

例如今年十月底，有三名山友試圖一天單攻八通關山、大水窟山及秀姑巒山等三座百岳，結果其中五十多歲的黃姓山友，來到八通關越嶺步道十四．五公里路段，突然出現暈眩、嘔吐等疑似脫水症狀，信義消防分隊接獲通報後，立即派員徒步兩天順利將人平安救下山，若非消防員平時按部就班訓練，怎能順利完成救援任務？

因此，建議在消訓中心受訓的學員，千萬不要有得過且過的心態，若體能不行，奉勸乾脆就不要當消防員，若想當消防員，一定要不斷強化自己的體能與救災技能，才能真正成為守護民眾生命財產安全的打火弟兄或打火姊妹。

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