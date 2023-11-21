母投資拉兒入坑 遭詐130萬

警方趁面交時，逮捕黎姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

2023/11/21 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕台北市張姓退休婦人八月初落入投資陷阱，三個月陸續交付一百廿萬元給詐騙集團，張婦還「好康道相報」讓兒子也投入十萬元，但提領獲利時卻要繳交高額保證金，驚覺有異向警方報案，警方趁面交時逮捕二名車手，後續又拘提廿六歲黃姓車手頭等八人，依詐欺罪嫌送辦。

據了解，張婦原經營漫畫店小本生意，存夠了積蓄後退休，八月時被不明人士加入投資群組，張婦見到群組許多人分享投資期貨賺錢的方法，更有人表示已經獲利數十萬元等，便下載假投資交易軟體，殊不知這一切都是詐團所設下的圈套。

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文山一警分局調查，張婦起初先與詐團面交廿萬元現金，眼見投資軟體獲利金額越來越高，還以為賺了大錢，陸續再交付三次共一百萬元給詐團，甚至還邀請卅五歲的陳姓兒子加入群組，陳同樣交付十萬元給詐團。

據調查，母子二人在十月底時，發現獲利高達六百萬元，但想要提領時，對方卻以須繳交保證金五十萬才能出金，頓時恍然大悟驚覺受騙，立即警方報案。

獲利6百萬無法提 才知上當

據指出，警方專案小組十月下旬與張婦配合，佯稱有意再加碼投資，遂與詐團相約交付保證金，當場逮捕廿六歲張姓及廿五歲黎姓車手，查扣偽造投資公司收據、證件及五十萬元證物。

警詢時，張、黎因害怕面臨相關刑責，供出提供假工作證的黃女下落，警方於十一月中旬，陸續在台中、高雄等地，拘提黃女等八名詐團成員到案，其中還有二人是未成年，詢後，將十人依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。警方表示，投資詐騙類型層出不窮，民眾應提高警覺，有疑問可撥一六五反詐騙專線查證或一一○報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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