坦承不負責任仍要求扶養 老父敗訴

證人指張男並未與女兒同住，且沒有扶養女兒，台中地院採信證詞，免除女兒扶養年邁父親的義務。（記者張瑞楨攝）

2023/11/18 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市四十多歲張姓女子，向法院聲請免除扶養七十多歲老父親的義務，她指稱父親從小離家，未盡扶養女兒之責，年邁卻要她承擔扶養義務，顯然不公平，張男坦承自己是不負責任的父親，但仍認為女兒應扶養他，台中地院認為，強令張女負擔長期感情疏離的父親的扶養義務，顯失公平，裁定免除張女的扶養義務。

判決書指出，張女向法院聲請減輕或免除對父親的扶養義務，強調自己從小與爺爺、奶奶同住，父親不曾扶養照顧過她，如今卻要她負擔扶養父親的義務，對她不公平。

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張父則說，他確實從女兒年幼起就沒有和女兒同住，自己住外面工作，但每個月都有拿幾千元現金給父母，他坦承「我是不負責任的父親，對女兒很抱歉」，但他仍請求駁回女兒的訴求。

台中地院認為，七十多歲張男近三年沒有收入，張女的乾媽出庭作證說，她與張女的奶奶熟識，張女滿月時，奶奶就推著張女來買菜，據她所知，張女還在襁褓時，母親就離家跑了，張女與爺爺、奶奶同住，張男並沒有同住，奶奶還告訴她，兒子沒有付扶養費。

證人強調，印象中廿多年前張女讀國中時，張男常回家翻箱倒櫃、吵鬧要錢，奶奶害怕兒子把房子賣掉或拿走地契、存摺，所以把地契、存摺暫時交給她保管；此外，奶奶也常向她借錢交給張男，以防兒子爭吵鬧事，借了無數次，每次約二、三千元，但奶奶事後都有還錢。

法官認為，證人證詞足以證明張女的主張為真，其父雖辯稱有每月給現金當扶養費，卻未能舉證，也與證人證詞不符，不予採信，認定張男自女兒年幼起，即無正當理由長期未盡扶養義務，也沒有關心生活，且情節重大，若強令張女須負擔父親的扶養義務，顯失公平，裁定免除張女的扶養義務。可抗告。

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