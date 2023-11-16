自由日日shoot》 製餐日作９小時 日薪600沒勞健保／慈善協會卻壓榨關懷戶？

汐止心汐止情創辦人劉威麟（中）與現任理事長李寶珠（右）和汐止區長一起合影。（取自臉書）

2023/11/16 05:30

申請急難救助金要簽借據還款

協會：理事長私人給 當然要還

〔記者吳昇儒／新北報導〕慈善協會應給予關懷戶較多照顧，但「汐止心汐止情」慈善協會卻遭關懷戶指控，幫協會工作時，僅能以「半志工」方式領取一半薪資，簽訂的是勞務承攬合約，無勞保及健保；關懷戶若有急病等突發狀況需要用錢，向協會申請急難救助金，卻得簽下「借據」並按時還款，根本失去了急難救助的意義。

協會內部工作人員指出，弱勢的張奶奶被創辦人劉威麟僱用製作愛心餐，月休六日，每天工作九小時，卻只領到每日六百元低薪；另一名陳奶奶受僱於協會擔任行政人員，每天工作一小時，每月卻只領取一千九百餘元的半薪。

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而協會也會聘請有專業技能的關懷戶擔任油漆工、搬運工，依照行情需要每日兩千元以上的費用，卻將費用降至一千元，甚至沒有給搬運費用。

協會：雙方認可才簽約 沒壓榨

「汐止心汐止情」協會創辦人暨發言人劉威麟回應，為了照顧這些關懷戶，才提供這些工作，勞務承攬契約本來就是雙方都認可才會簽定，除薪資外，平日也有給這些關懷戶額外補助，沒有壓榨他們。

劉威麟表示，內部的急難救助金須持區公所等單位的轉介單，才能申請，關懷戶急用的金錢是理事長自掏腰包出借，當然須簽下借據歸還。

協會內部人員也指出，協會六月有向台積電慈善基金會募得每張面值六百元的全家禮物卡共五百二十張，但志工發現，劉、李兩名前、後任理事長都曾拿卡片購買個人物品，禮物卡流向不明。劉威麟反駁說，禮物卡有發到全台各地的課陪班及三重、蘆洲的關懷戶手中，共發出五百四十張。

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