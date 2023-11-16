自由日日shoot》 汐止心汐止情慈善協會爆爭議／關懷戶任理監事 監事不識字怕挨告
〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市「汐止心汐止情」慈善協會被控累積善款超過一千七百萬元仍持續募款，且募集的善款亦未公開明細，更離譜的是，協會關懷戶竟成理、監事，而負責監督協會運作的常務監事竟然不識字，內部人員憂心善款遭濫用提出檢舉，正由司法機關介入偵辦。法界人士指出，若指控屬實，協會負責人恐涉及背信等罪。
對外募款稱夠就好不多募
善款逾一千七百萬元仍續募
協會的陳姓員工指出，曾獲選新北市好人好事代表的協會創辦人劉威麟，每個月會在網路上PO出協會所需物資，不會多募，讓民眾捐助善款、物資。但員工說，領物資的關懷戶並沒那麼多，物資流向無人知悉，經追查，協會在網路上募款的郵局帳戶已累積九百七十多萬元，與彰化銀行內的七百五十萬元，加起來超過一千七百萬元，短期內無需再對外募款。
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爆料人稱物資流向不明 多的募款進入協會帳戶
內部員工指控，協會用在關懷戶身上資源很少，更以弱勢家庭的困境當「廣告」，讓民眾慷慨解囊，但多募得的款項卻成協會的「急難救助金」，進到協會帳戶。
知情人士更透露，監督協會收入、支出的理、監事人員，多數是關懷戶，不配合運作就會被「提醒」將取消其關懷戶資格並撤換，且開會時沒交代收支紀錄，而協會陳姓常務監事完全不識字，卻要負起監督工作。
劉威麟受訪時表示，協會現已交給理事長李寶珠管理，自己只是協助募物資，協會善款餘額屬內部資料，不便透露，確實有關懷戶擔任理、監事，人數不便告知；協會都有依規定開理、監事及會員大會，沒有不公開收支。
劉威麟說，陳姓常務監事是理、監事選出，他不識字也沒辦法，都有告知文件內容；取消關懷戶理、監事資格，是因已聘為協會員工。
陳姓常務監事受訪時則稱，不清楚協會運作狀況，擔心涉及違法須負擔法律責任，想拍下文件問人，還遭理事長拒絕，雙方說法迥異。
律師：爆料若屬實 涉背信等罪
律師柯林宏指出，民眾將錢、物資委託給慈善協會，請其代為照顧弱勢家庭，若協會為自身利益，違背民眾期望，損害其財產或其他利益，可能會涉犯背信罪。此外，以弱勢民眾困境募集善款，卻將款項挪為他用、甚至己用，則可能構成詐欺、業務侵占罪。