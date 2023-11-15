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嫩妻決意離婚下藥絞殺 監所抄佛經 獲輕判

桃園男子游政衛下藥絞殺妻，在監所抄佛經獲輕判。圖為示意圖。（資料照）

桃園男子游政衛下藥絞殺妻，在監所抄佛經獲輕判。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/15 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕桃園男子游政衛不滿妻子要求離婚，去年在泡麵摻入安眠藥迷昏妻子，再用電視線繞頸絞殺。一審依殺人罪判他十八年徒刑；他上訴時在監所抄寫佛經迴向妻子，二審考量他有意賠償且當庭向死者家屬道歉，足認有悔意，酌減改判十四年六月；最高法院駁回上訴定讞。

現年廿九歲的游男，不滿小他六歲的妻子決意離婚，去年八月上網購買安眠藥，九月一日晚間趁妻子吃消夜前，將安眠藥摻入泡麵，待對方昏睡再拿電視線繞頸欲勒斃。睡夢中的妻子一度驚醒反抗，仍被游男用力絞殺，最終窒息死亡。

行凶後的游男企圖輕生，後來是游父連絡不上兒子，九月二日晚間到其住處查看，才發現兒子、兒媳昏迷不醒，且房間煙霧瀰漫，趕緊報警處理。檢方依殺人罪起訴游男。

一審以預謀殺人惡性重大判18年

一審桃園地院指游男僅因妻子想離婚，不顧子女年幼，竟預謀殺人，以電視線繞頸殺害，且殺意甚堅，惡性重大，但審酌他從警訊起至審理均坦承犯行，依殺人罪判刑十八年。

二審考量他有意賠償改判14年半

二審高等法院認為，游男對於岳家要求每月支付八千元扶養費，以及給岳父、岳母各五百萬元精神慰撫金，並不爭執，只是尚未實際賠償，且他同意夫妻所生的小孩交由岳家行使親權，一審卻未審酌；再者，一審時他起身向死者家屬道歉，足認有悔悟之意，決定酌減改判他十四年六月。最高法院駁回上訴確定。

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