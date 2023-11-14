海外免門檻高薪 小心淪豬仔

台男在柬埔寨遭近距離槍殺身亡，當地警方調查釐清案情。（取自柬中時報，記者姚岳宏翻攝）

2023/11/14 05:30

〔記者姚岳宏／台北報導〕高薪招攬赴柬埔寨工作，十之八九當詐騙，一不小心就被當豬仔賣，民眾不可不慎！

中國當年號召一帶一路計畫，柬埔寨西港市原來被指定發展為重要經濟特區，後成為線上博弈經營熱區，但近年中國嚴懲跨境賭博，柬埔寨也發起「禁賭令」，當地博弈業者轉向發展網路詐騙，加上疫情期間中國禁止出境，導致柬埔寨缺工，由於台灣人及馬來西亞華人通曉中文，成為犯罪集團招募及人口販運之主要目標。

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一名高階警官指出，目前查緝到的「豬仔」人口販運集團，多為黑幫掌控，主要透過網路求職、親友介紹，聲稱國外博弈產業、外商銀行求才若渴，且主打「海外工作、高薪、包吃包住」、「可賺取人生第一桶金」，誘騙涉世未深年輕人上當。

民眾一旦上鉤，就會被安排前往柬埔寨等國從事詐騙，不僅被扣留護照，若遇不從輕則被當豬仔拘禁凌虐，重則恐被載往緬甸KK園區摘取器官。

不過自從國內外「豬仔事件」曝光來，警方傾全力追查人口販運集團、加強宣導防範，被害事件已大幅降低；警方呼籲要杜絕這類犯罪事件，最重要是不要被「輕鬆、高薪」話術洗腦，如果是來路不明的求才廣告，又標榜海外高薪等，極有可能就是陷阱。

刑事警察局指出，政府對於國人在海外遭遇不法危害均相當重視，尤其行政院因去年柬埔寨人口販運案情形嚴重，更在去年八月成立跨部會人口販運戰情中心，成員包含外交部、法務部、內政部移民署及警政署等，持續緊密橫向聯繫及合作打擊不法，今年迄今，警政署受理六十多件案，與去年相比已大幅下降。

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