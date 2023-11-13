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中國船團入侵金門捕黃魚 海巡特勤扣1船6人

金門海巡隊與特勤幹員聯手，對越界捕魚的中國鐵殼船登檢。（金門海巡隊提供）

金門海巡隊與特勤幹員聯手，對越界捕魚的中國鐵殼船登檢。（金門海巡隊提供）

2023/11/13 05:30

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第九（金門）海巡隊前晚十點多，發現三十多艘的中國船團以化整為零的方式，竄入金門復國墩的近岸非法越界撈捕黃魚，海巡隊派出船艇防堵，展現寸土不讓的精神，在惡浪中查扣一艘刻意遮掩船名的中國鐵殼漁船，帶回一船六人並清除三六○公尺的流刺網，將對船主處以六十萬元以上的罰款。

時值金門秋、冬魚種「大出」的季節，海巡署維護我國漁民的權益，從十月一日起派遣大型巡防艦巡弋金門海域，並由特勤隊幹員進駐金門海巡隊，協助第十二巡防區執行「護永專案」。

第十二巡防區在十一日下午從雷達上發現，中國圍頭港外有三十多艘鐵殼船集結，巡防區立即調派金門海巡隊兩艘線上巡防艇前往復國墩、北碇海域部署，在深夜十點多，中國船團化整為零，分頭竄入復國墩近岸作業，巡防區在一百噸艇的策應下，再加派一艘CP快艇搭載特勤幹員，前往復國墩東北方一．一海里處取締。

巡防艇冒著惡浪強行靠船，全副武裝的特勤幹員與海巡隊員登上正在下網作業的「閩泉台漁○九○○九號」檢查，帶回一船六人，並將船上捕撈的黃魚丟回大海，也清除海面上十二件總長三六○公尺的流刺網。

海巡署指出，查扣的「閩」船是一艘約十五噸的鐵殼船，來自中國泉州市，刻意將船舶編號以塑膠墊片遮蔽，企圖逃避兩岸海域執法單位的查緝。

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