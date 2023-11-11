天天印發票對獎 組織犯罪判刑 虛設公司 雇專人印發票、對獎、領獎

曾姓男子涉嫌組成「發票兌領詐騙集團」，聘請專人天天印出發票進行兌獎，再另雇車手負責領獎，圖為查扣的證物。（彰化地檢署提供）

2023/11/11 05:30

〔記者顏宏駿／彰化報導〕一名曾姓男子涉嫌組成「發票兌領詐騙集團」，先虛設多家公司，聘請專人天天印出每張消費一元到三元不等的發票進行對獎，再另雇車手負責領獎，上繳給首腦曾男，曾的旗下「員工」則領月薪或抽成；檢警查出該集團前後近三年（十七期發票）共中了一萬七千多張發票，領取三七二萬多元，依組織犯罪條例等罪起訴後，受雇印發票對獎的陳姓夫妻各被判刑二年多不等，曾男則另案審理中。

兌領詐騙集團 3年中獎372萬元

檢審調查，曾男虛設七間淨水公司，雇用多名員工從事印發票、對獎、領獎等工作，兌領的金額從二百元至二十萬元不等。陳姓夫妻二○一六年十一月加入該集團，專門負責印發票及對獎，除領月薪二萬多元，對中發票每張可再抽成三十元。

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陳男一開始做得不順手，第一個月對中六十五張、獲獎一萬三千元，為了衝業績找妻子加入，第二個月就對中五百六十九張、獲獎十四萬元，後來愈做愈「專業」，曾有一期對中二千多張、獲獎四十二萬多元。

夫妻檔認罪供出內情 法官減刑

領獎部分，小獎由曾男另派「車手」找超商換領現金；有一家超商員工機警發覺，頻頻有特定人持消費額不到五元的中獎發票前來領獎，懷疑有問題而檢舉，彰化地檢署追查偵破全案。

彰化地院審理時，陳姓夫妻坦承犯行、繳回犯罪所得，並自白供出更多內情，符合減刑要件，法官依此判陳男有期徒刑二年六月，另考量陳妻非犯罪集團主要角色，家中有三名孩子要撫養，將她判刑二年、緩刑五年。

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