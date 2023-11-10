只要對方不喜歡不願意 送禮送花也觸跟騷法

博士跟騷賠27萬換緩刑。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕如果愛慕的對象表明拒絕，即使是只是寄伊媚兒（電子郵件）給她（他），都會觸法，一名施姓大學男老師就因此被控告跟蹤騷擾罪而判刑；去年施行的「跟蹤騷擾防制法」共列舉觸法的八種樣態，只要對方不喜歡、不願意，且牽涉到性或性別，就有違法判刑之虞。高雄另有一名男子追求女店員，寫情書送花束到店內，也被判處拘役五十五日。

中市警方指出，民眾可能會將「跟蹤騷擾防制法」，誤解為只有跟蹤與監視騷擾他人，才會觸犯法律，但實際上不是只有跟蹤監視，包括透過電子通訊或網際網路，對特定人干擾，甚至連要求約會、聯絡或其他追求行為，以及送禮物（物品），訂購禮物（貨品）或服務給愛慕對象，只要對方不喜歡或不願意接受，就可能觸法，上述寫情書送花束給女店員，就是具體案例。台東縣還有一名男老師追求女學生（已畢業），傳「快回家幫我生小孩」的簡訊，被判處拘役五十日，也是案例之一。

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值得注意的是，向喜歡的對象，索求電話號碼或LINE等通訊方式，也可能挨告判刑，「跟蹤騷擾防制法」第三條就明訂觸法樣態，包括「對特定人要求約會、聯絡或為其他追求行為」，台北地方法院日前有一判決，白姓男子喜歡一名陌生女子，去年十月向女子告白「妳很漂亮」，並索求通訊軟體帳號被拒，之後又三度於餐廳等地點，向女子索求通訊軟體的帳號，最後一次還是在女子住處巷弄內，法院依跟蹤騷擾罪判處拘役十八日，可易科罰金一萬八千元。

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