女同事LINE封鎖 還寄20電郵猛追／博士判跟騷 賠27萬緩刑

博士跟騷賠27萬換緩刑。圖為示意圖。（資料照）

2023/11/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有博士學位並於大學任教的施姓男子，疑因愛慕女同事，從去年九月起寄廿多封電子郵件與明信片，涉嫌騷擾女同事而被告，一審依跟蹤騷擾罪判刑三月，可易科罰金約九萬元，他上訴並賠償廿七萬元，二審認為他有悔悟且賠償和解，撤銷原判決，改判決拘役五十五日，可易科罰金，緩刑二年。

判決書指出，四十多歲從事教職的施男於去年九月間，發現女同事（已離職）封鎖LINE，他心生不滿，從同年九月十四日至十一月十五日，接續寄送電子郵件廿餘封及明信片一封，要求女同事與他聯繫，並表達對於女同事斷絕聯繫與封鎖的不滿，或表達對女同事的愛意，導致女同事心生畏怖而提出騷擾罪告訴。

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施男辯稱，他之前與女同事的LINE訊息對話，皆與性或性別無關，亦無任何恐嚇用語，且之前雙方互動良好，未見女同事有何不悅，難以認定女同事受到何騷擾，他承認寄電子郵件與明信片，但並無騷擾之意。

法官︰施男遭拒絕 未尊重女同事意願

台中地院簡易庭一審卻認為，施男不思以理性正當方式追求異性，為滿足自身私慾，在女同事已明示拒絕接受追求，且封鎖施男通訊軟體後，未能尊重女同事意願，以寄發電子郵件及明信片的方式干擾，導致女同事心生畏怖並影響日常生活，所為實屬不該，但考量他無前科，依跟蹤騷擾罪判刑三月，可易科罰金。

施男上訴二審，台中地院合議庭二審認為，施男犯後確實有積極填補損害作為，與女同事和解，當場賠償廿七萬元，已盡力彌補行為造成的損害，量刑基礎已有不同，撤銷一審判決，改判拘役五十五日，可易科罰金五萬五千元，緩刑二年，全案判決確定。

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