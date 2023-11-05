天下第一院台北地院 王梅英可望接掌

新北地院院長王梅英（見圖）將接任有「天下第一院」之稱的台北地方法院院長。（資料照）

2023/11/05 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕有「天下第一院」之稱的台北地方法院，院長黃國忠原定明年一月十六日任滿六年卸職，但因身體微恙，將提前於今年十二月十八日調任懲戒法院法官；據悉，司法院長許宗力屬意由新北地院院長王梅英接掌北院，並由花蓮地院院長許仕楓接手新北院，預期此項人事案將送本月十四日的司法院人事審議委員會討論。

遺缺新北地院 許仕楓接任

黃國忠現年六十五歲，司法官訓練所廿四期結業，曾任司法院人事處長、司法行政廳廳長，二○一八年出任北院院長，除了負責院內司法行政事務，還扛起開發華山司法園區的重責，原訂明年一月十六日任滿，但因今年中身體微恙住院，申請提前免兼院長，許宗力多次慰留未果，同意放行，讓其調任懲戒法院法官，定十二月十八日生效。至於接任人選，許宗力屬意王梅英。

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王梅英是台大法律系畢業、德國慕尼黑大學碩士，司法官學院二十九期結業，曾任司法行政廳長，統籌司改國是會議，並修正法院組織法，創設統一法律見解的「大法庭」，減少判決歧異的亂象，解決司法「判決如月亮，初一十五不一樣」亂象。

今年一月，王梅英從最高法院調至新北地院院長，五月許宗力接到黃國忠提前辭任的申請案後，就把王梅英放在接棒的第一順位。雖然北院案件質量均重，王梅英幾經思量後，仍同意接班。

至於將接任新北地院院長的人選，可望由曾任法官協會理事長的許仕楓出任。許是司訓所二十七期結業，曾任少年家事廳副廳長，以敢言著稱，在花蓮服務期間因院內員工發生意外而非常自責，一度萌生退意，許宗力尚在等待她回覆。

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