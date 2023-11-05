依法論法：若樓下仍不給修 樓上可強制執行

張姓婦人住在此巷附近，她住處化糞管破裂，糞水沿二樓牆內空隙滲流至一樓，一樓林姓住戶卻拒絕讓她雇工進入他家修繕化糞管，張婦怒提告。（記者林嘉東攝）

2023/11/05 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕過去不少民眾的觀念認為，房子所有權人對不動產等財產有絕對處分權，沒有屋主允許，任何人不能進入，但台灣地狹人稠，大家群居在同一社區或公寓大樓的比例越來越高，樓上住戶因化糞管破裂，糞水無法排出屋外，若無法靠近破裂處修繕，要怎麼生活？

律師彭傑義表示，樓上鄰居因維護、修繕共同管線，依公寓大廈管理條例第六條規定，房屋土地所有權人必須退讓，不得拒絕鄰居，有容忍鄰居進入家中修繕的義務。

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彭傑義說，本案滲漏的化糞管埋在牆壁裡，住二樓的張婦希望雇工到一樓林姓住戶的家中修繕化糞管與化糞池，具有高強度必要性，法院判拒絕張婦入屋的林男敗訴，容許張婦雇工進入一樓屋內修繕，是正確的解決方法。

此外，同棟住戶樓上、樓下鄰居，常為了找尋漏水源頭，因不得其門而入而反目，甚至不惜對簿公堂也時有所聞，律師彭傑義表示，依公寓大廈管理條例第六條第一項第二款、第三項規定，房屋土地所有權人必須退讓，不得拒絕鄰居，反而有容忍鄰居進入家中修繕的義務。

本案林姓屋主拒絕讓張婦進到他家修繕化糞管，結果被法院判決要負擔十二萬元鑑定費，可說得不償失；全案若依此判決確定，屆時如果林男仍拒絕張婦進屋，張婦可持勝訴判決書，向法院民事執行處聲請強制執行，由執行官會同警察與施工人員，強行進入林男家中修繕化糞管與化糞池。

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