樓下不給進屋修糞管 敗訴還得付12萬鑑定費

張姓婦人住在此巷附近，她住處化糞管破裂，糞水沿二樓牆內空隙滲流至一樓，一樓林姓住戶卻拒絕讓她雇工進入他家修繕化糞管，張婦怒提告。（記者林嘉東攝）

2023/11/05 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕住在基隆市一處公寓二、三樓的張姓婦人，因房屋老舊化糞管立管破裂，糞水沿二樓牆內空隙滲流至一樓，致張婦家人無法如廁，一上廁所糞水就溢流到樓下，一樓林姓住戶卻拒絕讓她雇工進入他家修繕化糞管，害她飽受憋尿、憋便之苦，告進法院；基隆地院依據建築師公會鑑定，認為張婦確實有進入一樓屋內修繕的必要，判林男應容忍張婦僱工進入屋內修理化糞管，並由林男負擔十二萬元鑑定費。

樓上願付修繕費被拒絕

判決指出，張婦與林男是基隆市一處三層樓傳統公寓的鄰居，張婦住二、三樓，林男住一樓，張婦因房屋老舊漏水，請工程行修繕才發現是二樓牆內化糞管立管（鑄鐵管）銹蝕破裂，糞水由破裂管壁流出，沿著牆內空隙順流至林男一樓房屋牆壁與地板接縫處滲出。

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工程行建議以明管沿二、三樓房屋外牆，進入林一樓屋內的浴廁，重拉連接化糞池管線，就能解決問題。張婦向林提議，並允諾負擔所有修繕費，但被林男拒絕。

張婦不滿如廁還要看林男臉色，一狀告進法院，法院找來台北市建築師公會鑑定，鑑定結果認為二、三樓化糞管改為明管，接至一樓化糞池，一樓原化糞池及地下管線已失去功能，需重新埋入廿人份的化糞池，修繕費約十八萬餘元，成本較高，建議採十人份的「壁掛式化糞池」，將張婦二、三樓的化糞管，改為明管接到掛在林男住處外牆上的「壁掛式化糞池」，工程費僅六萬餘元。

怒告樓下 法官判開門

但法院認為，化糞管破裂漏水，屬該公寓的「糞內之事」，不應僅因顧及修繕期間會造成林男生活起居不便，而以鄰為壑採取有礙觀瞻的「壁掛式化糞池」，且依環保署建議，化糞池每年需定期清理污泥一至二次，難以排除操作人員可能未嚴守操作標準而使臭氣外溢，且「壁掛式化糞池」僅為十人份，須定期抽取排出糞污水，清運過程有外溢可能。

判決指出，化糞池是公寓的主要設備，且為共同使用，張婦住處化糞管既然銹蝕破裂漏水，確實有進入林男一樓屋內修繕的必要性，依公寓大廈管理條例規定，判林男敗訴，應容許張婦進入他屋內修繕，還要負擔裁判費三千元、鑑定費十二萬元。可上訴。

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