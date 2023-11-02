大選賭盤蠢動 已抄56件

n 警方查出下注紀錄。（記者王冠仁翻攝）

2023/11/02 05:30

〔記者王冠仁／台北報導〕警方面對明年一月登場的總統及立委選舉，從今年八月中旬台北市警察局查獲第一起賭盤以來，截至上月底，已查獲五十六件、六十七人涉案；由於距離選舉越近，賭盤熱度越高，加上這次有最高層級的總統、副總統選舉，未來必然還會有更多賭盤出現。

八月中 北市警查獲第一起

全國警方除抓賭，特別著重於「起底」賭盤的背後是否另有意圖，尤其是想藉由開設賭盤來影響民眾的投票行為；另基於現今詐騙事件不少，故也會根據經營賭盤者的犯行和手法，了解整個賭盤有無可能是騙局。

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以刑事局這次查獲的總統賭盤來看，幕後操控者是人在中國的中籍人士，開設此一賭盤的目的就很可能不單純，絕對不能排除介選的可能性；從另一角度看，警方查出本案提供賭客下注的帳戶人頭，過去曾涉詐欺案，故也有可能是藏身中國的詐騙集團，利用賭盤上演「假賭博，真詐財」戲碼。

刑事局追查，本案廿九歲與廿八歲葉姓兄弟，透過通訊軟體與中國籍主嫌聯絡，他們散布賭盤資訊後，要求賭客以轉帳到人頭帳戶、購買遊戲點數、第三方支付等方式下注，並由葉姓兄弟抽百分之十五至卅佣金，餘款拿去購買泰達幣，再轉到中國主嫌指定的電子錢包。

警方前往葉姓兄弟的彰化住處查緝時，先在屋外控制返家的哥哥，再入屋抓弟弟，沒想到弟弟見警方上門，一度抄起菜刀拒捕，幸被警方壓制；警方查出葉姓兄弟分別是詐欺、毒品通緝犯，除移送法辦，也將二人解送歸案。

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