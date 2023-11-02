26年匯2242萬投資AIT專利／變破落戶才知遭好友騙

新竹地院依詐欺罪判鄭男徒刑四年、犯罪所得二二四二萬沒收。（資料照）

2023/11/02 05:30

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕他因為好友的一席話，被騙匯款長達二十六年、痛失二二四二萬！

老稱在AIT 有保密協定

男子鄭任祐見好友彭男老實可欺，二十六年前誆稱熟識美國在台協會人士，進行六億美金規模的美國官方冷氣壓縮機專利投資案，二十多年間彭男匯款數十次給鄭男，總金額高達二二四二萬，直到散盡財產才知受騙，最終一毛錢也拿不回來，新竹地院依詐欺罪判鄭男徒刑四年、犯罪所得二二四二萬沒收。

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法官調查，男子鄭任祐多次當面或打電話、傳簡訊對友人彭男施以詐術，誆稱公司擁有冷氣壓縮機開發專利技術，要透過美國公司引進建廠、生產，引進基金的過程需要支付各項手續費及周轉金，若彭男願意投入資金，將來基金引進後會轉為股金，將依股配發紅利。

彭男信以為真，答應投資，二十多年來接續匯款數十次給鄭男，總金額二二四二萬元，直到彭男已長期累積巨額投資，卻遲未取得鄭男所稱利潤，經濟陷入困頓，始驚覺受騙。鄭男則矢口否認詐欺，聲稱認識四個博士有冷氣壓縮機的專利，委託他幫忙找投資公司，他自己也有支出四億元給美方。

錢拿不回來 家人不諒解

彭男說，他會相信是因為鄭男說這是美國官方的案子，且有保密協定，還說美國在台協會的經辦人叫馬丁，基金是從美國聯儲局引進來的，總共六億美金，鄭男每一次電話來說美國那邊要多少錢，他就去匯款，有時候還跟其他人調頭寸，匯款長達二十六年期間，他有跟鄭男要證據證明投資相關的事，但從來沒拿到，鄭男一直說屆時這個錢進來會是個天文數字，鄭男簡訊則常傳「我在AIT」、「今天全部在AIT開會中」、「有進展AIT中完成中」、「已完成了下週準備發文撥款」等等。

判四年 二二四二萬沒收

法官審酌鄭男以虛構公司及投資獲利等情節，一再詐騙被害人，致被害人淘空積蓄，經濟陷於困境，更因不斷受騙投入金錢導致家人不諒解，生活苦不堪言，且鄭男否認犯行，對於所收受金錢流向，始終狡辯且提不出任何書面資料，無視其犯行對於被害人所造成傷害至深，毫無悔意，實不宜輕縱，最後依犯詐欺取財罪判刑四年，犯罪所得二二四二萬元沒收。

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