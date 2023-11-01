台南雙警凶手當庭道歉 受害家屬轟閉嘴、判死

殘殺台南雙警凶手林信吾（中）昨天當庭向家屬道歉。圖為林被捕情形。（警方提供）

2023/11/01 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在去年八月二十二日的台南雙警遭逃犯林信吾搶警槍、持刀殘殺致死案，經檢方起訴求處死刑，歷經一年多審理，昨天開庭辯論，林當庭向兩警家屬說：「對不起、很後悔做了這事，自己罪有應得」；受害凃警的兩名姊姊與曹警叔叔泣訴林的惡行，凃二姊對林大喊：「閉嘴，不接受！」他們都要求法官判林死刑。

對於受害家屬都要求要判死刑，林信吾淡淡地說沒有意見。辯論庭在昨下午一點多結束，台南地院審判長蔡奇秀諭知十一月二十三日上午十一點宣判。

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檢方主張林所犯是兩公約所說情節最重大的罪行，應判林死刑，才能稍告慰兩員警在天之靈與家屬所受傷痛。林信吾的律師說，林的犯行有罪，應受嚴厲懲罰沒錯，但從林的犯行來看，並非有計畫的預謀殺人，是偶發性倉促殺人；有家庭支持系統、林四十歲之前沒前科，所犯非最重大之罪、有教化可能，不應判到死刑。兩警家屬則批判林的律師不該為林辯論，凃警大姊一度嗆聲律師，法警連忙安撫制止。

凃大姊說，無法接受林殺警不是故意的，希望我國法律是保護好人、制裁不法壞人；凃二姊強調唯一心願是希望法院判決，不要讓兩警的榮譽、責任心變成笑話。每次開庭看到林信吾發呆、打瞌睡，一付事不關己的模樣，根本毫無愧疚之心，受害家屬卻要一輩子活在痛苦牢籠裡。

曹警的叔叔也泣訴與曹關係像父子，看著躺在醫院的姪子身體從溫變冷，家人心裡都好痛，痛批凶手在動手時就不配為人；曹的胞兄也說無法認同林的律師辯解，審理長達一年多，浪費時間，希望法院快判林死刑。

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