偷開阿公的轎車還飆闖紅燈／少年撞機車 害父女天人永隔

蔡男父女在機車待轉區停等紅燈，遭少年無照駕車由後高速撞上。（民眾提供）

2023/10/29 05:30

父遭另車輾死 6歲女兒輕傷

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區二十七日下午發生一起死亡車禍，十六歲黃姓少年偷開阿公的轎車，無照駕車行經沙鹿區中清路七段、中山路口時闖紅燈，撞擊載著六歲女兒、正在機車待轉區停等紅燈的四十二歲蔡姓男騎士，蔡男父女連人帶車被推撞至路中央，蔡男又瞬間被吳姓女子駕駛的轎車輾過死亡，女兒則受擦挫傷、無生命危險。

據了解，住在台中市大雅區的黃姓少年，父母已逝，由阿公撫養長大，高中休學後在家待業。黃少前天偷開阿公的車，到沙鹿街載一名二十歲女子、一名就讀國中少女與一名國中肄業少女，一車四人欲回少年的住家，未料黃少開到路口時竟強闖紅燈肇事。

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煞不及也挨告 女駕駛大哭

阿公得知孫子闖禍，告訴警方他事前不知道車子被孫子開出去；黃少表示很後悔無照駕車。駕車輾過蔡男的吳女說，當時她是綠燈直行到路口，見前方發生車禍雖緊急踩煞車，但已經來不及；事發時得知自己輾到蔡男，吳女嚇得大哭。

死者蔡男在工廠擔任作業員，他前天載女兒返家時遭遇死劫，女兒經歷車禍過程身心受創，家屬將對肇事少年及吳女提告。

清水警分局調查，黃少與吳女無飲酒，刑事部分將黃少移送少年法庭審理；無照駕駛部分，將處一萬八千元至二萬四千元罰緩。至於吳女有無肇責，仍先依過失致死罪移請檢察官釐清。

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