行人地獄暴力版 騎士抄甩棍追打高中生

郭男持甩棍追到暗巷並出拳攻擊高中生。（記者徐聖倫翻攝）

2023/10/28 05:30

騎進斑馬線未禮讓遭斥

〔記者徐聖倫／新北報導〕在政府密集宣導及全國警方加強取締下，汽機車通過行人穿越道時，不禮讓行人的「行人地獄」現象已大幅改善，但仍有少數駕駛人冥頑不靈，新北市甚至出現「行人地獄」暴力版！

一名四十三歲郭姓男子，前天晚間騎機車行經新北市新莊區行人穿越道（斑馬線）時，不但未禮讓行人，還對行人鳴按喇叭，一名過馬路的高中生非常不悅，斥責對方：「叭三小，罰六千塊啦！」郭男聞悉竟失控暴怒，持甩棍追打高中生，追到暗巷內揮拳施暴，高中生負傷返家告訴家長，昨天清晨由家人陪同至警所提告，警方昨通知郭男到案，詢後依恐嚇、傷害等罪嫌送辦。

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騎士停車 追到暗巷揮拳

警方調查，廿六日晚間六時許，郭男下班騎機車行經新莊區景德路，準備騎過一處沒有紅綠燈、但有劃設斑馬線的路段時，見到正在步行過馬路的民眾，郭男未依規定停讓行人，還對路人鳴按喇叭示威，引發十六歲男高中生抱怨，嗆郭：「叭三小，罰六千塊啦！」

郭男不滿被嗆聲，停車抄起攜帶的甩棍，追逐高中生作勢要揮擊，高中生嚇得逃到暗巷，郭男緊追不捨，追上後揮拳攻擊高中生；高中生除了被打傷，耳機也被打壞，郭男犯案後返回騎機車加速離去。

無前科 到案稱怒火攻心

高中生返家後告知父母，昨天清晨六時許，在家長陪同下向新莊警分局的警所報案提告。警方通知郭男到派出所說明，郭男無前科與幫派註記，承認當時因為遭人斥責，一時怒火中燒而衝動打人，詢後被依恐嚇、傷害、毀損、公然侮辱等罪嫌移送法辦。

警方也將另依違反道路交通管理處罰條例的「未停讓行人」開立一千二百元至六千元罰單。

郭男不禮讓行人還按喇叭。 （記者徐聖倫翻攝）

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