軍方試射練習彈 砸中34人賞鯨船

頭城賞鯨船「超級星三號」疑似被軍方試射波及，造成欄杆等處毀損。（超級星號業者簡明義提供）

2023/10/21 05:30

沒有火藥的迫擊砲 船長室玻璃碎裂、扶手凹陷 幸無人受傷

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕國防部陸軍軍備局位於宜蘭縣壯圍鄉的大福兵器試驗場，昨下午試射迫擊砲練習彈，疑似誤擊賞鯨船，船長室玻璃碎裂，船頭的扶手凹陷，所幸並非實彈，無人傷亡；不過全船三十四人都嚇壞了，遭波及後，賞鯨船隨即返航烏石港，詳細原因由軍方調查中。

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賞鯨船未闖入試射範圍

海巡署表示，軍方這次沒有申請海巡艦艇戒護，但軍方都有監測系統，若有船隻闖入試射範圍，就會停止射擊；據了解，賞鯨船當時位置是在頭城竹安外面海域，軍方試射範圍則在船隻的南邊方向，賞鯨船應未闖入軍方事先公告的試射範圍。

大福兵器試驗場昨天下午進行一二○公釐迫擊砲試射，是沒有火藥的練習彈，而非實彈。頭城賞鯨船「超級星三號」下午二時三十分從烏石港出海，帶領遊客賞鯨，過程中，天上突然掉下「異物」，砸破船身前方的船長室玻璃，船頭的白鐵扶手也凹陷，釀禍的異物隨後落入海中。

賞鯨船傳出疑遭「砲擊」，全船遊客嚇得驚聲尖叫，事後仍餘悸猶存。至於這「異物」是否為砲彈碎片？又是因何原因打到賞鯨船？有待軍方與相關單位調查。

賞鯨業者簡明義說，當時船上三十四人嚇壞了，還好沒人在船頭。對於賞鯨船有無誤闖軍方演習管制區？簡明義表示，軍方告訴他們，不是賞鯨船的問題，船隻沒有進到管制區，軍方正對事發經過進行調查和檢討。

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