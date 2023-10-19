宜警白嫖搶皮肉錢 兩大過免職貪污送辦

宜蘭警分局爆白嫖醜聞，偵查佐林郁峰貪污罪送辦，記二大過、報請免職。 （記者蔡昀容攝及翻攝）

2023/10/19 05:30

完事折返亮警證拿走2千元 被泰女手機拍下

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭警分局爆出偵查隊員白嫖應召女醜聞！廿六歲偵查佐林郁峰涉嫌到飯店召妓，辦完事付錢後離去後，卻又折返亮出警察證件恐嚇泰國籍應召女賣淫違法，隨即搶走先前給付的皮肉錢。宜蘭縣警察局十六日將林員依違反貪污治罪條例罪嫌移送檢方偵辦，並召開考績會將林員記二大過、報請免職。

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警方調查，這件警風紀案件發生於本月五日，林郁峰透過網路媒介，到宜蘭市某飯店召妓，找來一名泰國籍女子，約定一千八百元性交易；完事後，林員付了兩千元放在房間梳妝台，應召女找了兩百元給林。

不料，林郁峰離開房間未久，突然又折返房間，看到應召女還躺在床上，亮出證件稱自己是警察，恐嚇應召女賣淫是違法行為，並取走原本放在梳妝台上的二千元後離去；應召女當下制止未果，但將過程都用手機拍了下來。

應召業者並未報案，而是透過關係向警方反應此事；宜蘭縣警察局長林武宏接報震怒，下令督察室自檢查處，絕不包庇。經調閱飯店監視器影像確認林員進出飯店，約談後，林郁峰坦承不諱；對於為何犯下這種錯誤？林供稱，他很缺錢，經濟壓力很大。

林郁峰剛買房 其妻也是警察

同事獲悉後都驚訝不已，據了解，林郁峰在偵查隊裡比較安靜，話不多，其妻也是警察，林員最近才買了房子，沒想到發生這種事。

縣警局確認林員白嫖、強取應召女財物，十六日召開考績會認為情節嚴重，利用職務獲取不當利益，除記二大過免職，並依貪污罪嫌移送法辦；林員直屬主管偵查隊長王曜星被調整非主管職務，其他相關人員的考核監督責任，則待檢察官偵結再追究。

據了解，林郁峰在二○一八年初任警員，今年二月才從派出所調任宜蘭分局偵查隊偵查佐，不料卻因白嫖案誤了自己前程。

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