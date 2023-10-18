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民雄民宅火災》2童母自責：出門買早餐5分鐘 1門未鎖

檢警昨相驗小姊弟遺體，何父、何母痛哭失聲，親友擁抱安慰。（記者王善嬿攝）

檢警昨相驗小姊弟遺體，何父、何母痛哭失聲，親友擁抱安慰。（記者王善嬿攝）

2023/10/18 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣民雄鄉何姓低收入戶住處前天火災，家長均不在家，造成四歲及二歲小姊弟葬身火窟。檢警昨天會同法醫相驗，何姓夫妻見到兒女遺體時痛哭失聲，何妻自責說，怕小孩肚子餓，她出門買早餐，本想等小孩睡醒吃飽再帶他們一起出門，不過五分鐘的時間，竟然發生憾事。

嘉義地檢署表示，相驗發現兩童身上有多處燒燙傷，預定今天解剖進一步釐清死因。嘉縣消防局及縣警局民雄分局昨派員重返火場調查鑑定採證，縣消防局表示，初步勘查現場，失火較嚴重區域為客廳，至於起火原因，仍待後續進一步調查。

何家親友受訪強調，小姊弟的父母親平時外出，會委託親友看顧小孩，並非自行外出就把小孩丟在家裡。何母接獲村辦公室通知重新辦理低收入戶事宜，原本打算帶小姊弟一起去，因怕小孩肚子餓，她外出買早餐，並未將房門全鎖，三個門當中有留一個門沒有鎖，盼外界勿過度解讀和誤解。

親友︰何家夫妻非常愛小孩 盡心照顧

親友表示，何姓夫妻非常愛小孩，一家七口和樂、感情好，夫妻倆盡心盡力照顧孩子；不幸罹難的小姊弟後事，親友會盡力幫忙，希望處理圓滿讓孩子一路好走。

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