《台東》東部海巡「新兵」 PP-10086巡防艇進駐綠島

PP-10086巡防艇未來將執行海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務。（記者陳賢義攝）

2023/10/18 05:30

〔記者陳賢義／台東報導〕海巡署艦隊分署PP—10086巡防艇昨日抵達富岡伽藍漁港，後續將進駐綠島，正式成為東部地區海巡生力軍。成軍典禮暨祈福儀式由身為「學長」的PP—10068艇噴水迎接「學弟」的到來，典禮後首航綠島。

成軍典禮簡單隆重，除由「學長」噴水領航，PP—10086駛進港，台東十五海巡隊還鳴笛燃放鞭炮，祈求船艇執行救生救難、海域執法及漁業資源維護等任務順利，並宣示政府以最新能量服務台東地區鄉親的堅定立場。

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P—10068艇是台灣國際造船股份有限公司承造十五艘一百噸級巡防艇的第一艘，PP—10086艇則為最後一艘。

PP—10086巡防艇採用二部高速主機及噴水式推進器，最高航速可達卅節，續航力更達一千兩浬（約兩千一百六十公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，有效提高航行穩度與適航性，以「支援快、服務廣」的理念，有效執行海難救助及綠島、蘭嶼傷病患醫療後送任務。

船體建造材質為鋼質鋁合金上構，並配備消防滅火系統，水柱最大射程可達到五十公尺，有助於強化驅離越界船舶及滅火能量，有效捍衛國家主權、維護漁權，於海上發現可疑目標時，可立即發揮艦隊快打能量，增加執法嚇阻力及提高海上犯罪取締成效。

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