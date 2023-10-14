吵停車潑油縱火未遂 惡鄰重判4年多

彰化沈姓男子因不滿鄰居擺放的花盆影響車輛停放，竟對鄰居家縱火，彰化地院審理依放火燒毀住宅未遂等罪，判處4年2月徒刑。（資料照）

2023/10/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕只為了擺放花盆及影響停車等小事，彰化縣沈姓男子不但恫嚇鄰居，又去買汽油衝到鄰居家放火，所幸火勢及時撲滅，但沈男被依放火未遂、恐嚇罪嫌起訴，彰化地院審理後，將二罪分別判處四年二月、四月徒刑。

判決書指出，沈男不滿吳姓、徐姓鄰居將花盆擺設在住家外面，影響他停放車輛，又因噪音等問題而漸生嫌隙，今年四月沈男跑到鄰居住處前辱罵，揚言：「我要開車撞你，讓你死得很難看」等，鄰居心生畏懼而報警，沈男被移送彰化地檢署偵辦，不過隔日就被釋放。

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沈男獲釋後愈發生氣，開車前往加油站購買二．七七公升柴油，裝入五瓶空礦泉水瓶裡，再駕車到鄰居家前，將柴油灑在騎樓、汽車、機車上，也往自己身上潑灑，以打火機點燃汽車引擎蓋上的柴油。

所幸火勢未延燒開來，就被鄰居發現撲滅。沈男被捕後辯稱，因為柴油不易點著，才買來點燃想嚇嚇鄰居，沒有縱火意圖，但他也表示，因一時氣憤，有意與鄰居同歸於盡。

彰化地院法官審理後認為，柴油具有可燃性，使用時切勿靠近火花，調查發現沈男原本要買九五無鉛汽油，卻買成柴油，且警方到場時，他仍持刀抵抗，顯然已毫不在乎他人財產生命，認定有罪，依放火燒毀住宅未遂罪判處四年二月徒刑，依恐嚇危害安全罪另判可易科罰金的四月徒刑。可上訴。

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