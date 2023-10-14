為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

吵停車潑油縱火未遂 惡鄰重判4年多

彰化沈姓男子因不滿鄰居擺放的花盆影響車輛停放，竟對鄰居家縱火，彰化地院審理依放火燒毀住宅未遂等罪，判處4年2月徒刑。（資料照）

彰化沈姓男子因不滿鄰居擺放的花盆影響車輛停放，竟對鄰居家縱火，彰化地院審理依放火燒毀住宅未遂等罪，判處4年2月徒刑。（資料照）

2023/10/14 05:30

〔記者陳冠備／彰化報導〕只為了擺放花盆及影響停車等小事，彰化縣沈姓男子不但恫嚇鄰居，又去買汽油衝到鄰居家放火，所幸火勢及時撲滅，但沈男被依放火未遂、恐嚇罪嫌起訴，彰化地院審理後，將二罪分別判處四年二月、四月徒刑。

判決書指出，沈男不滿吳姓、徐姓鄰居將花盆擺設在住家外面，影響他停放車輛，又因噪音等問題而漸生嫌隙，今年四月沈男跑到鄰居住處前辱罵，揚言：「我要開車撞你，讓你死得很難看」等，鄰居心生畏懼而報警，沈男被移送彰化地檢署偵辦，不過隔日就被釋放。

沈男獲釋後愈發生氣，開車前往加油站購買二．七七公升柴油，裝入五瓶空礦泉水瓶裡，再駕車到鄰居家前，將柴油灑在騎樓、汽車、機車上，也往自己身上潑灑，以打火機點燃汽車引擎蓋上的柴油。

所幸火勢未延燒開來，就被鄰居發現撲滅。沈男被捕後辯稱，因為柴油不易點著，才買來點燃想嚇嚇鄰居，沒有縱火意圖，但他也表示，因一時氣憤，有意與鄰居同歸於盡。

彰化地院法官審理後認為，柴油具有可燃性，使用時切勿靠近火花，調查發現沈男原本要買九五無鉛汽油，卻買成柴油，且警方到場時，他仍持刀抵抗，顯然已毫不在乎他人財產生命，認定有罪，依放火燒毀住宅未遂罪判處四年二月徒刑，依恐嚇危害安全罪另判可易科罰金的四月徒刑。可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播