全國民眾戶政個資外洩

台北地檢署考量鄭男未濫用個資，昨依個資法予以緩起訴一年，須支付公庫五十萬元處分金。（資料照）

2023/10/13 05:30

科技男「好奇」真假 花15萬買下 獲緩起訴

〔記者錢利忠／台北報導〕國外駭客論壇去年出現暱稱「OKE」的人士，開價五千美元兜售我國二千三百五十七萬餘筆戶役政個資；「OKE」的身分仍調查中，不過台北地檢署查到一名專營「資料庫系統」的鄭姓科技新貴，因「好奇」而買個資，收款人為中國籍童姓男子，個資恐流向中國；考量鄭未濫用個資，昨依個資法予以緩起訴一年，須支付公庫五十萬元處分金。

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據悉，鄭男畢業於南部某國立大學資訊工程研究所，專長與「資料庫系統」有關，年收入達數百萬元，幾已達到財富自由境界；他供稱，出於「好奇」才向境外駭客論壇買個資，並透過加密貨幣泰達幣付款。他落網後，同意在檢調監視下刪除相關個資。

收款人是中國籍男子

檢調查出，鄭男共轉出市值約台幣十五萬元（五千美元）的四九九九點二顆泰達幣，收款者為中國籍童姓男子，檢方質疑童男為收款人頭，已依違反個資法對童發布通緝。

至於國人的個資如何外流，有無未落網的買家，檢調仍追查中，目前尚無國人或政府要員洩漏個資等不法事證。

檢方質疑鄭男說法，將被搜扣的電腦、手機等送交數位鑑識、勘查購買個資的對話紀錄、清查其名下金流，卻沒發現鄭男有外流及濫用相關個資的跡象，且因個資數量過於龐大，一般家用電腦的運算能力也難以開啟檔案。

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