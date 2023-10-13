南投偏鄉派出所 恢復24小時值勤

南投縣警局訂10月16日起，全面恢復非主力派出所24小時有員警駐守。（記者佟振國攝）

2023/10/13 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣偏鄉小型派出所今年元月起實施合署辦公與聯合執勤，但引起在地民眾質疑與反對，縣警局預定十六日起，合署辦公半關閉的派出所將全面恢復為廿四小時運作，卻又遭基層員警上網砲轟，指在警力增補未完全到位下貿然實施，只會更加重員警負擔，縣警局則表示，目前縣內小所警力原則維持四人，可視處理案件狀況由分局機動進行警力支援調度。

公務員服務法修正後，警察一天工作不得超過十二小時，縣內警力更加吃緊，縣警局今年起透過非主力派出所合署辦公與聯合執勤舒緩警力缺口，由於大部分小所夜間不派員駐守，引起地方民眾抱怨並爭取恢復，縣警局預計分三年增補欠缺的八十七名警力，非主力所則分階段逐步恢復廿四小時運作，但傳出十月十六日起就要全面恢復，引起基層員警反彈。

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原小所夜間不駐守 民眾怨

員警認為在警力沒有完全補足到位的情形下貿然恢復，將造成只有三、四名警力的小所面臨更大壓力，扣除人員輪休等因素，一天可能只剩兩人上班，早、晚各十二小時，兩名警力要應付所有案件，有「單兵作戰」的安全風險。

未增補人力 基層員警反彈

縣警局表示，今年先透過員警統調、警專畢業生分發增補警力，縣內小所原則警力維持四人，若遇案件處理則視狀況由分局勤務指揮中心調度警力支援。

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