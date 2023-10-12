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求職遭軟禁4天 機智按警政APP報案脫險

假求職又被害人，詐騙集團囚人被逮。（記者蔡政珉翻攝）

假求職又被害人，詐騙集團囚人被逮。（記者蔡政珉翻攝）

2023/10/12 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕求職詐騙再一樁！一名男子利用警政APP視訊報案，指稱自己於網路見到求職廣告後前往面試卻遭不明人士帶到不知名住處限制自由四天，擔心自己淪為詐騙集團「豬仔」，心急如焚請求警方救援。警方獲報後找到被害男子受困地點，並逮捕四名男嫌犯，依詐欺、妨害自由罪嫌移送苗栗地檢偵辦。

竹南警方表示，當時被害人使用一一○視訊報案警政服務APP報案，稱因求職接觸不明人士，之後被帶走囚禁，證件、提款卡、印章等皆被取走。警方認為又是一例欺騙集團實施監控、軟禁案，與苗栗縣刑大組成專案小組報請地檢署指揮偵辦。

按一鍵即可報案

專案小組鎖定地點搜索後，發現竹南鎮海口里一處民宅與被害人報案所描述的情況吻合，上前查看但負責看管的徐姓與陳姓犯嫌不願開門，警方破門而入，逮捕二人後再陸續逮到另兩名同樣姓徐、陳的嫌犯。

四名嫌犯僅稱，只是受託前往現場看管被害人，對警方訊問一律推稱不知。

竹南警分局呼籲，民眾於求職時應加強檢視應徵資訊之真偽、勿信不實話術，並秉持證件不離身、不辦卡、不提供提款密碼或網路銀行帳號密碼等原則，避免遭詐團利用；請民眾下載「一一○視訊報案警政服務APP」，點開程式即可一鍵報案，具備視訊、同步錄音錄影、全程蒐證、精確定位等功能，無法出聲時亦可使用文字與警方對談，提供民眾另一種求救管道。

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