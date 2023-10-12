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11月大女嬰重傷昏迷 母及同居人涉施虐

十一月大女嬰被送醫時全身傷痕累累，頭部顯遭重擊，目前仍在加護病房未清醒及脫離險境。（記者陳賢義攝）

十一月大女嬰被送醫時全身傷痕累累，頭部顯遭重擊，目前仍在加護病房未清醒及脫離險境。（記者陳賢義攝）

2023/10/12 05:30

孿生哥身上也有傷 兩大人收押

〔記者陳賢義／台東報導〕台東一名十一月大女嬰全身傷痕累累被送醫，頭部明顯遭受重擊，院方認為內情不單純報警協處，另又發現女嬰雙胞哥哥身上也有小面積瘀青；由於女嬰母親曾以無力扶養雙胞胎為由，向社政單位請求照顧，加上女嬰母親及同居人均無法清楚交代女嬰受傷原因，且供詞不一，雙雙被依殺人未遂罪嫌移送法辦，台東地檢署向法院聲押獲准。

據了解，女嬰八日晚間被送往醫院，到院時傷勢嚴重，醫護懷疑遭家暴，通報社工和警方。經追查，女嬰母親為廿八歲的單親媽媽，先後有兩段婚姻，與第二任老公產下一對雙胞胎，後因感情不睦離異。

由於無力扶養三名小孩，曾向社政單位請求協助照顧雙胞胎，直至與現任男友結識同居後接回。據了解，女嬰母親無業，現為全職媽媽，時與男友發生口角。相關單位追查，除了女嬰疑遭家暴全身傷痕累累，現住進加護病房尚未清醒，且未脫離險境，女嬰雙胞胎哥哥身上也有瘀痕。

由於女嬰身上新舊傷都有，女嬰母親及其同居男友到案說詞反覆，辯稱新傷是女嬰不小心自行摔下床撞及桌角導致，舊傷則是和哥哥嬉戲互打受傷，皆矢口否認施暴。

檢方表示，由於女嬰母親及其同居男友供述不一，近日會再提訊釐清案情疑點。

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