賄選遭駁回 雲縣議員林岳璋當選有效定讞

2023/10/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕雲林縣第二十屆縣議員選舉，二○二二年十一月二十六日開票結果，候選人林岳璋獲五四三○票，贏過同選區兩名對手周秀月、林靖冠，周秀月等兩人指林岳璋有賄選、買票問題，提告當選無效之訴。今年五月底，雲林地院駁回周之訴；昨天高等法院台南分院同樣駁回周上訴，判林岳璋當選有效定讞，不得再上訴。

台南高分院判決理由指出，二○二二年十月二十九日，雲林斗六市老人會活動，是雲林縣府補助經費給老人會舉行，當天雲林縣副縣長謝淑亞與林岳璋等多位候選人都到場參與；參與的長輩證稱活動是斗六市老人會辦理，現場沒有與選舉相關的任何活動。

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另，林岳璋與宏安堂、正麗百貨行及加利利藝術樂團固然曾於二○二二年三月六日、八月十四日在斗六市五華村、興貴村舉行社區關懷活動；同年十月二十九日在斗六市老人會協辦社區關懷活動。

高分院認定推拿、修眉對價關係不足

台南高分院合議庭指現場有提供推拿、修眉等服務，或贈送牙膏、牙刷、香皂等日常用品，但此與之前多年來舉辦的社區關懷活動情況並無差異，不是該次選舉前突然為之；且參與活動民眾，也未限制是該選區有投票權的選民才能參加，提供的免費推拿、修眉服務，依現今國民經濟生活水平與一般社會觀念評價，不足以有左右投票意向的相當對價關係，認定周秀月等主張林岳璋涉賄、當選無效，並無理由，駁回周等人上訴。

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