行車十大NG動作 招惹罰單

常見十大行車NG違規行為

2023/10/11 05:30

紅線內外都不能停 黃線臨停只能3分鐘 民眾不知違規 荷包大失血

記者吳昇儒／專題報導

許多民眾開車或騎車代步，往往會忽略一些交通法規，經常在不自覺的情形下違規，等收到罰單，才知道自己的行為已經違規。警方特別整理出駕車容易NG的十大違規事項，包含逆向停車、黃線臨停超過三分鐘、停車未靠邊、車輛不得駛出路面邊線等，提醒民眾不要一時粗心，讓荷包大失血。

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基隆市警察局交通隊組長李文雄指出，常見的NG違規事項就是機車停放在紅線右側，不少機車族誤以為紅線「內」不能停車，而紅線「外」可以，但實際上只要是畫上紅線的道路，不論是紅線內、外均不得停放車輛。

李文雄說，還有逆向停車違規也很常見，有些路段停車位難尋，民眾看見對向車道旁有停車格，就直接橫越道路，車頭逆向停放，這也是明顯的NG行為。此外，有一些技術較差或是趕時間的民眾，將車停了就熄火離開，沒有靠在路旁或隨意停放，也是違反規定。

派出所資深陳姓警員指出，也有不少黃線臨停的民眾常與勸導員警發生衝突，主要是民眾誤以為臨停只要人在車上，就不算違規，但實際上的規定，除了人在車保持隨時能移動車輛外，停放的時間也不得超過三分鐘。

進調撥車道不開大燈 違規

除了停車常見的NG違規事項外，新北市警察局汐止警分局交通組長呂宗霖也指出，還有燈光部分，也常有民眾不小心違反規定；例如：無故開遠光燈、霧燈，雨天、進隧道、進調撥車道不開大燈等等。

行駛在道路邊線外 開罰1200元

還有機車或汽車喜歡「水溝蓋」跑法，將車輛行駛在道路邊線外，這些也是違規的行車行為。

前年就有一名桃園的騎士，因騎在邊線外收到一千兩百元罰單，PO上網後引發熱議，並稱騎車七年，不知邊線外不能騎車、同年台南也有騎士發生同樣狀況，登上媒體版面。

此外，民眾行經平交道時，都等到遮斷器（柵欄）開始放下才停，實際上也是違反規定，應在聽到警鈴響（通常一併閃燈）時就必須停下來；另騎乘自行車、微電車也不能載人（幼童除外），但在校園、菜市場周邊，經常會發現雙載情形。

規定行經平交道只要聽到警鈴聲響(通常跟隨閃燈)就必須停下，但很多民眾仍在柵欄放下前違規穿越。（記者吳昇儒攝）

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