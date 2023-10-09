挖出妻生前曖昧對話 夫告贏同袍獲賠３萬

曾姓男子從病逝妻子小真的手機遺物中找到妻子與其昔日軍中同袍阿陽搞曖昧的證據。（示意圖，非新聞事件手機，記者王俊忠攝）

2023/10/09 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕曾姓男子的妻子於七、八年前離家出走，兩人一直分居，曾男過去的軍中同袍也認識曾妻。在曾妻於二○二一年九月病逝後，曾男從妻子手機遺物發現妻子LINE與同袍有親暱對話，兩人互訴想你、愛你。台南地院法官認定同袍與曾妻的親暱對話有不正常男女交往關係，判同袍要賠三萬元給曾男。

曾男主張，妻子過世後，從妻子手機遺物發現妻子於二○二一年七月中旬到同年八月底與阿陽有超乎一般男女普通朋友關係的對話，已破壞其婚姻，要求同袍道歉，對方一直避而不見，直到二○二二年二月才傳訊給他稱「人已不在，請節哀，讓我們理智的解開心結，我對此事也很難過、抱歉、對不起」。

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之後，同袍還透過雙方共同友人傳達願意以五十萬元跟曾男和解的意願。曾男對此拒絕、還說同袍侵害其配偶權並不是子虛烏有，向同袍求償四十萬元。同袍辯稱因曾妻生病、罹患腫瘤二期，才對曾妻語多關心與鼓勵，加上女方經濟能力不佳，提供金援，與曾妻沒有逾矩情事。

法官認定侵害配偶權

法官檢視曾妻與同袍的LINE對話內容，發現兩人不但互相傾訴愛意，同袍擔心與曾妻的對話內容被他妻子看到，還把對話訊息刪掉。假如真如同袍所言，與曾妻對話是出於朋友的關心與善意，那為何要在二○二二年二月傳訊給曾男表達「很抱歉、對不起」？曾男主張妻子與同袍有逾越一般普通男女社交的不正常往來，應可採信。

法官考量曾男與同袍雙方的身分、經濟能力等條件，同袍侵害曾男配偶權的情節、曾男所受精神上痛苦等要件，判曾男的同袍賠償三萬元慰撫金即可；此案還可上訴。

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