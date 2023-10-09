這款鄰居 潛喪宅搜刮財物

基隆地院近日審結，認定金男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2023/10/09 05:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名楊姓男子今年三月四日上午被蔡姓女友發現倒臥在租屋處，經救護人員查看確認明顯死亡，報請檢警相驗後，遺體移往殯儀館安置。未料，鄰居金志忠見檢警離開後，房間未上鎖，竟趁隙進入搜刮財物，蔡女事後發現，金男揹著男友的背包，左手還戴著她放在男友住處的手錶，才驚覺東西被偷，因此報警處理。

基隆地院近日審結，認定金男觸犯竊盜罪，判處有期徒刑六月，得易科罰金。

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背亡者的包露餡 判刑半年

據了解，金男入屋後拿走楊男背包，連背包內的身分證、印章、手機及現金也一併帶走；另也取走蔡女放置在屋內的手錶。當日下午五時許，蔡女在租屋處附近，發現金男戴著她的手錶及男友的背包，立刻報警處理，才知金男闖入屋內行竊。

金男被逮後向檢警否認犯行，表示自己只是到楊男的房間將東西拿出，想跟附近住戶詢問一下是誰的物品而已，並非行竊。

蔡女則向檢察官表示，自己與男友平日都同居在該租屋處，男友身亡後，竟發現金男偷走手錶，還拿走男友的背包，租屋處的大門因故無法上鎖。

負責協助相驗的鄭姓偵查佐也向檢察官表示，當時有在屋內看見死者的卡其色背包，裡面裝有他的證件等物品，檢查完畢後就放回原處，並未拿出。

法官審理後，認為金男缺乏尊重他人財產權的法治觀念，侵入死者租住處行竊，應予責備；但考量他犯後已將竊得物品歸還，所生危害較輕，判處有期徒刑六月，得易科罰金十八萬元。

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