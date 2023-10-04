女住戶寄放百萬代轉 管理員報警逮假經理

葉女加入「投資公司LINE軟體通訊」遇詐。 （記者李容萍翻攝） 詐騙車手前往社區管理中心取款，管理員機警報案逮人，幫葉女保住百萬元。 （記者李容萍翻攝）

2023/10/04 05:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區青埔特區一名四十一歲葉姓女子，遭假投資手法詐騙，前後交付六十二萬元給歹徒，準備再交付一百萬元現金時，因有事要出門，將鉅款寄放社區管理中心櫃台轉交給投資公司外派經理，管理員直覺有異、機警報警，會同轄區派出所員警逮捕十八歲詐騙車手林姓男子，除戳破這場詐欺騙術，也幫葉女保住鉅款。

中壢警分局青埔派出所所長楊文豐表示，前天接獲青埔特區領航北路某社區管理員報案，指稱疑似有住戶遭詐騙，員警趕抵發現，葉姓女住戶誤信詐騙集團假投資真詐財，加入投資公司LINE軟體通訊，認為該公司可協助抽籤取得股票認購權，獲高報酬及保證獲利零風險。

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車手拒登記雙證件 管理員直覺有異

前天近午，葉女有事要外出，與詐團約好將一百萬元寄放在社區管理中心櫃台，前往取款的林男當下不願意將雙證件交給管理中心登記，力爭「已經有識別證了，為什麼還要登記」？管理員藉故拖延，請林男在會客區稍等，埋伏員警當場將他逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警告知詐騙 葉女︰只是來收錢而已

葉女接到員警通知後與弟弟到派出所，員警告知這是詐騙手法時，她起初還不相信，並說「他們只是來收錢而已」，一旁葉女弟則說「我玩股票廿幾年，哪時候會有人來收錢」？員警也提供詐騙案例和文宣，葉女終於相信遭遇詐騙；警方當場查扣林嫌作案用的手機，還扣得詐團偽造的投資股份有限公司收據、大小章及識別證等證物。

警方呼籲，假投資真詐騙手法不外乎宣稱投資標的「高獲利、低風險」，甚至以偽造案例、影片等，製造許多人搶著投資的假象，使民眾降低防備心，而進行大筆投資；若民眾遇到類似穩賺不賠，初期可能有少量獲利的高報酬投資標的，應詳加思考並提高警覺，避免成為詐團的肥羊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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