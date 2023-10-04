自由日日Shoot》美包裹寄台黑市價千萬毒奶粉 雷射識破 2嫌收押
2023/10/04 05:30
〔記者姚岳宏／台北報導〕財政部關務署台北關攔查一件來自美國的可疑國際快捷包裹，內裝十罐奶粉，為避人耳目，上面還覆蓋著一件嬰兒衣服，海關利用「拉曼毒品偵測儀」研判應是毒品，通報刑事警察局偵三大隊偵辦，確認每罐奶粉均夾藏約一公斤的第二級毒品安非他命，共十公斤安毒，警方趁蕭姓男子收貨時逮人，循線再逮第二層收貨的陳姓男子，正擴大追查幕後操縱的金主。
查獲10公斤安毒 追幕後金主
據指出，我國海關為防範毒品及製毒先驅原料走私入境，自二○一三年起陸續購置手持式拉曼毒品偵測儀，當關員發現可疑貨物或郵包，能第一時間初步判定貨物成分。
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該偵側儀是以拉曼雷射（Raman laser）照射待測物質，將其拉曼光譜（Raman spectra）與偵測儀的內建資料庫比對，可確認物質成分。
安毒磨成粉末與奶粉相似
警方調查，這批包裹夾藏的安非他命毒品，皆為米黃色的細緻粉末，與坊間奶粉極其相似，有別於一般安毒常見的白色結晶體，若非以科技儀器分析，光從外觀實在難以辨認；以目前末端安毒價格一公克約一至兩千元計算，十公斤安毒黑市價逾千萬元。
專案小組詳細監控追緝，先到桃園龜山區逮捕收貨的卅五歲蕭男，蕭男為了逃避警方查緝，還與快遞員相約在附近路口取貨，仍被警方逮獲，警方再逮第二層收貨的廿八歲陳男到案，詢後將二嫌依涉違反毒品危害防制條例移送偵辦，法院裁定羈押。