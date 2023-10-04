使用盜版卡拉OK 民宿獲判無罪

2023/10/04 05:30

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣某民宿卡拉OK伴唱設備，提供知名音樂公司出品的歌曲，被台澎金馬專屬授權的揚聲多媒體公司，依違反著作權法向民宿業者、伴唱設備公司業者共四人提告。宜蘭地方法院認為，伴唱設備上游為中國公司，被告無管道查證實際授權情況，判四名被告無罪。

伴唱設備上游為中國公司

判決書指出，進口伴唱機的呂姓業者，上游是中國廣東眾樂公司，呂姓業者將伴唱機授權給田姓業者，田姓業者再出租給民宿業者林男及吳男。KTV歌曲版權代理商揚聲多媒體科技公司，在宜蘭某民宿發現這款伴唱機，內含揚聲在台澎金馬獨家代理的歌曲，因而向林男、吳男、田姓業者、呂姓業者，提告侵害著作權法。

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揚聲表示，曾聯合多家音樂公司，寄存證信函給呂姓業者，嚴正聲明揚聲才是台澎金馬地區專屬授權的公司，向法官提出相關證明資料，主張中國廣東眾樂授權地區僅為中國地區，未及於台澎金馬。

呂姓業者則是主張，廣東眾樂出具授權證明同意書，寫下已獲台灣合法使用授權，並付費取得歌曲重製權。田姓業者及民宿業者表示，呂多次被揚聲提告，均獲不起訴處分，有出具不起訴書，他們因此相信伴唱機不違法，也有支付相關費用。

法官認為無中國管道查證

法官認為，被告主張與常情相合，台灣無管道與途徑提供業者查詢視聽或音樂著作專屬授權情況，要求業者針對所有歌曲逐一查明實屬過苛，加上揚聲提出的證據，尚難證明民宿業者有以公開上映方式侵害著作財產權，判四名被告無罪。全案可上訴。

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