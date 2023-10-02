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嘉義男疑中6.83億 捐款助貧 舉家搬離

嘉義縣六腳鄉好彩運電腦彩券行今年6月22日開出威力彩6.83億元頭獎。（資料照）

嘉義縣六腳鄉好彩運電腦彩券行今年6月22日開出威力彩6.83億元頭獎。（資料照）

2023/10/02 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉蒜頭村「好彩運電腦彩券行」今年六月二十二日開出威力彩頭獎六．八三億元，事後傳出當地有名六旬男子主動與多名村長接洽，提出要包千元紅包給村內貧戶，男子在村裡租屋多年，家境不寬裕，突然行善啟人疑竇，男子就是幸運兒得主傳聞也不脛而走，之後三代同堂的男子舉家搬離租屋處，讓此傳聞甚囂塵上，成為地方茶餘飯後話題。

這名傳聞中的威力彩頭獎得主，已在蒜頭地區租屋近廿年，雖非列冊低收入戶或邊緣戶，但家庭經濟不寬裕，卻找上蒜頭地區的蒜頭、蒜南、蒜東三村及雙涵等村的村長，表示要捐紅包給經濟弱勢家庭，且不用持證明領取，雖然每個紅包金額只有千元，但對比他的經濟狀況，讓村長們都感到十分納悶。

地方人士表示，男子行善是在當地開出威力彩頭獎六．八三億元之後，因而盛傳他就是新科「億萬富翁」，加上男子做完扶弱善事，即舉家搬離租屋處，似乎更坐實此傳聞。

台彩證實中獎人是6旬男

台彩公司也證實中獎人是名六旬男子，請孫女幫忙買威力彩，沒想到獨得大獎，他聽從建議，將獎金存起來，並拿出一部分捐出去幫助別人。

地方人士說，鄉親擔心男子若真的是威力彩「億萬富翁」，一旦身分曝光，處境上可能帶來困擾，大家茶餘飯後討論，不會指名道姓，將此事當成現代鄉野奇譚。

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