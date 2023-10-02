法界︰若引發大火 恐成「城中城」翻版

監視器拍到女子走向黑色賓士車。（警方提供）

2023/10/02 05:30

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕屏東發生夫妻口角憤而在一樓停車場縱火、險釀大禍。針對夫妻間衝突的解決方法，社工師兼心理師陳宜君建議，夫妻間應該彼此知道對方的情緒狀態，若發現對方過於激動時，可設法轉移注意力，讓彼此冷靜下來，避免繼續激烈的言論，此時也先不要急著辯解爭執點，先同理、安撫、緩和情緒，彼此也應互相提醒就事論事，不要翻舊帳。

倘若對方的情緒真的無法控制，可以抱住對方加以安撫，或是搬救兵，請能夠信賴的親友前來協助，幫忙降溫；有嚴重衝突或因衝突導致嚴重行為，通常是彼此累積了很多情緒，彼此關係可能已經產生問題，靠自己無法解決，此時不妨尋求專業協助，雙方一起接受諮商。

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屏東縣家庭教育中心表示，針對未婚者、已婚者等不同婚齡階段的伴侶，都提供不同的婚姻教育課程及活動，另有全國家庭教育諮詢專線四一二八一五八，提供縣民相關家人關係、家庭問題諮詢，若有相關困擾請勇於求助。

法界人士則指出，二年前高雄城中城大樓大火奪走四十六條人命，點火滋事欲報復男友卻釀成重大傷亡的黃女被依殺人罪判處無期徒刑，殷鑑不遠，屏東蔡姓婦人明知所處大樓住戶甚多，卻在一樓放火燒車，所幸只造成財損，被警方依公共危險罪送辦，若引發大樓火警，後果不堪設想，萬一釀成重大傷亡，恐將成為城中城翻版，罪責深重。

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