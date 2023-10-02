屏市公寓近百人逃命／與夫吵架 醋妻燒他油電賓士

屏市一處公寓住宅停車場賓士 車起火，監視器拍到女子走向 黑色賓士車。（警方提供、取自 臉書社團「屏東小鎮資訊」）

2023/10/02 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市一處公寓住宅停車場昨天凌晨傳出妻子疑似因懷疑丈夫有外遇，涉嫌點火燒毀丈夫價值四百餘萬元的賓士油電車，幸而有民眾及早發現報案滅火，近百人疏散逃命，直呼「會死人的！」全案依公共危險罪嫌偵辦。

波及2車 蔡女送辦

發生火警的地點，位於屏東市中正路一棟五層樓、二十八戶的住宅，屏縣消防局昨天凌晨一點四十七分接獲報案，指發生汽車火警，立刻派出屏東及麟洛分隊前往搶救，消防人員到場發現為新加坡式公寓一樓的停車空間，因起火是油電混合汽車，消防人員不敢大意，先使用滅火毯，再以水線及泡沫原液滅火，於凌晨二點三十六分許將火勢撲滅，現場一台油電混合賓士汽車遭燒毀，另兩台汽車遭波及燻黑。

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由於現場疑似人為縱火，屏東警分局隨即調出公寓監視器，並請六十三歲的賓士車主協助釐清，警方指出，監視器影像發現一名女子在案發前走到賓士車旁，不久後賓士車右後方冒出火光接著火勢延燒，經車主進一步確認，影像中女子竟是自己六十八歲的蔡姓妻子，警方立刻致電蔡女到派出所說明；原來蔡女疑似懷疑先生出軌，夫妻發生口角，一時氣憤而拿打火機點燃先生座車的油箱蓋，全案依公共危險罪移送屏東地檢署偵辦。

這場火警引發關注，起火車輛為油電混合車，滅火困難，對住戶的公共安全甚至消防人員都造成極大威脅，有住戶表示，猛拍門叫鄰居起床逃生，大家沿著樓梯疏散，實在很驚險，還有人拿滅火器幫忙，也有人生氣說「不是嚇死，這會死人的！」。

屏東消防分隊長蕭仲偉說，在搶救電動車或油電混合車火警時，第一時間考量到救災消防員的安全，因其含有電池，會導致救災人員觸電或感電的風險，面對本案，第一時間先以滅火毯滅火，接著採用水線加泡沫的方式，利用泡沫隔絕油料、電池與空氣接觸的窒息法來滅火，同時泡沫和水都含有水份，不可站在積水中滅火，避免和現場車輛產生迴路，發生觸電或感電。

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