明揚最後失聯者找到了…重機壓住 努力6小時保全班長遺體

屏東明揚爆炸案最後的失聯者傅姓班長的遺體，昨天被尋獲。 （記者羅欣貞攝）

2023/10/01 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東明揚爆炸案發生第九天，搜救人員昨上午八點四十五分尋獲失聯的最後一人傅姓員工，經六小時開挖，下午兩點四十五分將遺體移出。全案總共造成十死，包括四名消防員殉職，另有一百一十三人受傷，仍有三十四人住院，其中兩人在加護病房。

仍有三十四人住院

明揚爆炸案發生於九月二十二日傍晚，至二十四日尋獲九名罹難者，之後持續搜尋失聯的傅姓班長，直至昨天上午終有所獲，消防局第一大隊長治分隊小隊長張哲豪進入廠區不到五分鐘，在二樓發現疑似傅員遺體，取下身上眼鏡、項鍊供家屬指認，確認就是傅男，但其下半身被重型機械壓住，為保全遺體，只能慢慢清理、慢慢移開重型機具，難度極高；經過六小時努力，直到下午兩點四十五分終於將遺體送上救護車，在家屬「下班了，回家了」呼喚聲中，移往屏東市立殯儀館。

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傅妻與家屬連日來守候在現場，屏東縣長周春米親自說明尋獲過程、現場作業規畫，並安慰：「你們每天在這邊，他應該都感受得到！」家屬頻頻感謝縣府及各界協助。

徹夜開會 改變搜尋方位

張哲豪表示，前天起右邊眼皮就一直跳，因為已支援快一週，懷疑是不是因疲勞過度顏面神經失調，同事卻說「可能是快找到了」；剛好太太的前同事是明揚員工，前天從加護病房移到普通病房，聯絡對方後得以了解更確切的位置。

張哲豪說，昨天早上按照大隊指示先讓所有人員地毯式搜索，自己則獨力到坍塌比較嚴重的地方，因樓板不平穩，小心用低姿勢進入，很快尋獲。

周春米說，原先搜救團隊依明揚公司提供的資料，往廠房右側搜尋，但連續兩日未果，二十九日晚間徹夜開會研究，並與土木技師、結構技師討論，研判一般人可能會沿通道逃生，昨天決定加強通道兩側及往廠房左側搜尋，總算找到。

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