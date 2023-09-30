名錶驚傳洗產地／３錶流水號一樣 愛其華粉絲交流傻眼

調查員搜索時，師傅正在組裝手錶。 （台中市調查處提供）

2023/09/30 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕調查局台中市調處分案調查瑞士愛其華名錶「假原廠」案，起於三名愛其華粉絲四年前交流時，發覺三人從不同管道、不同時間購入的三只不同款名錶，完稅進口證明的編號（流水號）竟完全一樣，粉絲懷疑他們以原廠價格買來的愛錶可能非原廠貨，組成「控瑞士假錶自救會」及提出檢舉，揭發這起名錶洗產地事件。

台中市調處指出，楊鴻斌買下Ogival公司愛其華名錶商標，此案無真、假名錶疑慮，而是產地造假的問題，也就是台灣或中國、香港製造組裝的錶，冒充瑞士原裝進口；楊男涉嫌指示員工，隨產品附上偽造的進口完稅證明文件。

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由於該錶外觀、或上面的SWISS MADE（瑞士製造）標記等，與原廠幾無二致，連辦案人員也分辨不出是原廠貨、或假原廠貨，後來是透過法務部、外交部向瑞士聯邦政府提出司法互助，經瑞方協助查詢後函覆，辦案人員得知該錶在瑞士實際組裝的型號與數量，比對出楊男出售的愛其華名錶，多數都有產地造假問題。

至於如何避免買到假原廠貨？調查人員說，目視外觀很難分辦，只能提醒消費者，找有信譽的廠商購買，不要貪小便宜，尤其是不明網路店家賣的產品，此外，進口文件雖然也可能造假，但購買時還是要檢視文件。

愛其華各款手錶單價約二萬至六萬元，例如山茶花系列女錶，網路價二萬多元，比勞力士等名錶便宜，又有百年公司的鐘錶工藝保證，再加上造型年輕多變，在台灣有一群死忠粉絲。

梅華精密公司昨天聲明稱，該公司是歐美手錶零件代工廠，目前已與愛其華品牌無業務往來。

三名粉絲發現，不同時間與管道購入的愛其華名錶，完稅進口證明編號都是DPGI-00018，憤而舉發。（台中市調查處提供）

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