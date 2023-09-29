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新竹輪胎行逆子燒死8至親判死》妻娘家︰1命抵不過8命

新竹輪胎行逆子 縱火弒親八死案 ，一審判處陳彥 翔死刑。 （資料照）

新竹輪胎行逆子 縱火弒親八死案 ，一審判處陳彥 翔死刑。 （資料照）

2023/09/29 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹輪胎行逆子縱火弒親八死案，新竹地方法院昨一審判處陳彥翔死刑、褫奪公權終身。出席聆聽宣判的陳家大媳和二媳的家屬當場淚如雨下、哭紅了眼，痛批陳家迄今一句道歉都沒有，泣訴「他一條命，抵不過往生者八條命」！

這場縱火案，造成陳彥翔的媽媽、妻子與三名子女和大嫂、妹妹、姪女共八死的慘劇。其中，陳男亡妻的父母和三名姊姊到場聆聽宣判。姊姊曾小姐說，「他一條命，抵不過往生者八條命」，對於法官判陳死亡，對家屬來說真的是一個安慰！今天就是中秋節了，「家裡一下子少了四個人，怎麼團圓過節」、「這四個人都是我們的最愛、我們的寶貝」場面令人鼻酸！

曾小姐也控訴，事發至今，陳家對死者家屬不聞不問，除了辦理相關文件，就未曾與陳家人再有交集或聯繫，「做什麼法會、招魂，什麼都不講，都是透過旁人告訴我們的，覺得很沒有良心」。

陳家長媳的母親林女士淚流滿面的說，這個宣判，讓她感覺司法還有希望，很欣慰，至少讓死者家屬感受到司法的正義，「我們的期待沒有落空」，感謝社會大眾對他們的幫助。林女士接著說，她是單親媽媽，辛苦獨力扶養女兒長大，女兒廿八歲嫁到陳家不到一年，連同一歲的外孫女一同葬身火窟，「就這麼一下子全部都沒有了，我怎麼受得了」，每天度日如年，日子不知怎麼過下去！

林女士回憶與女兒相依為命的日子，談到女兒從小就很懂事，曾到加油站打工貼補家用，領到薪水馬上就拿回家「媽媽這個錢給你」；母女倆還去學紋眉，感情濃密，怎料會天人永隔！她也不滿的控訴陳家，事發後受害親屬並沒有拿到當初談好的保險賠償金。

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