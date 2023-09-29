恐怖情人殺人 心存善念改輕判

高等法院台中分院認為全男猶顧慮幼子無母照顧，「心存善念」而改判19年徒刑。（記者張瑞楨攝）

2023/09/29 05:30

行凶後買食物給廖女幼子吃再自首

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市全姓男子與廖姓女友去年分手後仍有聯絡，去年五月他為廖女慶生時，提出復合並要求發生性行為，被廖女當場拒絕，他竟怒持剪刀刺殺廖女，再用水果刀割喉致死，事後先帶著廖女的幼子去超商買食物吃，再到警局自首；一審將他判處無期徒刑，二審認為他猶能顧慮廖女的幼子無人照顧，先提供吃食後再帶至警局，顯示他尚心存善念，改判十九年徒刑。可上訴。

幫前女友慶生 求歡被拒翻臉割喉

高等法院台中分院指出，全男與廖女原是同居情侶，兩人分手後仍有聯絡交往，全男依然對廖女關懷備至，卻又懷疑廖女另有新歡才分手。

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去年五月廿八日晚間，全男為廖女慶生時，向廖女提出復合並要求發生性行為，廖女拒絕，兩人激烈爭吵，全男憤而緊掐廖女脖子致暈倒後，先持剪刀猛刺廖女，再持水果刀割喉，切斷氣管與兩側頸總動脈，廖女當場死亡，全男翌日到警察局自首。

台中地院一審依殺人罪將全男判處無期徒刑，檢、辯都上訴，台中高分院二審昨認為，全男殺人手段極度凶殘，但自首可減刑，不能判死刑；全男沒前科，因苦戀廖女而衍生對復合的期待；出身於高風險家庭，自小缺乏父親關愛，母親長期住院，成長過程缺少親人支持系統。

一審判無期 二審改判19年

合議庭認為，全男行凶後至自首前，先帶廖女的兒子到超商，買食物一起進食後，再帶至警局自首，猶能顧慮幼子無人照顧，先供食後帶至警局，顯示全男仍心存善念，並非無可憫恕。

法官強調，鑑定顯示全男若經妥適治療後，具有高度教化的可能性，且他坦承犯行，並非毫無悔悟，惡性未達「應最長期監禁」程度，故將殺人罪由無期徒刑改判十九年，與其他罪名合併應執行廿一年徒刑。

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