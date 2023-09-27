屏院駁回對明揚假扣押 周春米︰應讓聲請人做補正

屏東縣長周春米。（記者羅欣貞攝）

2023/09/27 05:30

〔記者李立法、羅欣貞／屏東報導〕明揚大火釀成百餘人死傷，罹難員工家屬為防止公司脫產，向法院提起假扣押聲請，卻被屏東地院以證據不足以釋明假扣押的原因為由，駁回聲請；縣長周春米昨天在新任屏東地院院長李昭彥拜訪縣府時表示，「不需要在第一個時間駁回，可以讓聲請人做補正」。屏東地檢署則表示，將透過犯罪被害人保護協會屏東分會協助家屬就法院駁回裁定提出抗告。

檢將協助提抗告

四位明揚罹難者家屬為了防止明揚公司脫產，不利於事後追償，二十三日透過犯保屏分會協助，向屏東地院聲請對明揚假扣押。

請繼續往下閱讀...

屏東地院認為，假扣押是保全債權的制度，債權人的債權被保全，債務人的權利亦因此受到限制，債權人就假扣押的原因，須提出可供法院隨時進行調查的證據，由於本件債權人等提出的證據，尚不足以釋明假扣押的原因，依法不應准予假扣押的聲請，二十五日裁定駁回。

法官出身的周春米昨天向來訪的屏東地方法院院長李昭彥說，地院是認為家屬說明得不夠，讓法院無法作出假扣押的決定，但面對這樣重大慘痛的傷亡，說明得不夠，可以讓聲請人來做更多補正，不需要在第一個時間駁回，應該要給聲請人更多的補正說明空間。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法